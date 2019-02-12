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      Керівництво ЄС схоже на радянське Політбюро у момент розпаду СРСР, – Сорос

      1576 Читать новость на русском
      Європейський Союз може повторити долю СРСР
      Європейський Союз може повторити долю СРСР / Getty Images

      Євросоюз нині переживає "революційний момент". Якщо його громадяни та політики не прокинуться та не стануть на захист цінностей, які були фундаментом при створенні ЄС, то останній може зазнати долі Радянського Союзу.

      Відомий фінансист і громадський діяч Джордж Сорос переконаний, що на Євросоюз невдовзі чекає справжнє випробування – травневі вибори в Європарламент, – коли "антиєвропейські сили" можуть значно посилити свої позиції. Про це йдеться у його блозі на Project Syndicate

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      Основні проблеми, на думку Сороса, які дестабілізують ЄС:

      • застаріла партійна система, притаманна більшості європейських країн;
      • брак юридичних інструментів, за допомогою яких вводились би певною мірою санкції до країн, що порушують принципи Євросоюзу.

      Ілюстрацією нежиттєздатності чинних партійних систем у Європі експерт називає зростання популярності правої партії "Альтернатива для Німеччини" і розкол всередині як консерваторів, так і лейбористів у Великобританії, через що ситуація із Brexit зайшла фактично у глухий кут.

      Нинішнє керівництво ЄС схоже на радянське Політбюро у момент розпаду СРСР, що продовжувало випускати укази так, як ніби вони ще є актуальними. Для того, аби захистити Європу від ворогів – як внутрішніх, так і зовнішніх, – треба визнати розмах загрози, який вони представляють. Це перший крок. Другий – розбудити сплячу проєвропейську більшість і мобілізувати її на захист цінностей ЄС. В іншому випадку, мрія про єдину Європу може стати жахіттям XXI століття,
      – підкреслив Сорос. 

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      Теги: Новини політики Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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