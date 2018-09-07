Руководство "Газпрома" попало в аварию

Глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер попал в ДТП. Произошло это на Каширском шоссе в Москве, когда чиновник ехал из аэропорта.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, вместе с Миллером в машине находился еще один руководитель газового гиганта – председатель совета директоров Виктор Зубков.

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По словам официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, инцидент был незначительным и в результате никто не пострадал.

"Незначительное ДТП по дороге из аэропорта на переговоры со Вьетнамом. Неподалеку от Астафьево. Произошло это не по нашей вине. Никто не пострадал", – отметил он.

Как подчеркнул он, вопрос о самочувствии Миллера после аварии "не стоит".

Другие подробности Куприянов не обнародовал.

Напомним, недавно в Запорожье в ДТП попал главный тренер футбольного клуба "Заря" из Луганска Юрий Вернидуб. В результате правоохранители у него забрала права.