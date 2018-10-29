21:38
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, сегодня
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      "Руководство не осознает масштабы угрозы": в России паникуют из-за самолетов США

      221 Читати новину українською
      Руководство армии РФ не осознает масштаб угрозы от самолетов США, – СМИ
      Руководство армии РФ не осознает масштаб угрозы от самолетов США, – СМИ / Фото из открытых источников

      Российские атомные подводные лодки больше не являются "невидимыми" для армии США, поскольку американские разведывательные самолеты легко отслеживают их движение. Руководство российской армии не осознает масштаб угрозы.

      Об этом пишет российский журнал "Военно-промышленный курьер".

      Читайте также: "Будем защищать родину": в России заявили, что готовятся к войне

      Издание отмечает, что США "вовсю отрабатывают новые способы обнаружения подводных лодок".

      Так, офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета "Орион" на карту расположения российских лодок во время учений.

      И все десять точек поворота его маршрута приходились именно на места расположения наших лодок. То есть он их даже не искал, а направлялся к конкретной точке. "Орион" выходил без всяких галсов точно на наш ПЛ (подводная лодка – 24 канал), сбрасывал буй и уходил к следующему,
      – пишет автор.

      В материале также говорится о том, что российская противолодочная авиация катастрофически отстала от зарубежного уровня.

      "Проблема в том, что у Ил-38 возможности по малошумным подводным лодкам были близки к нулю", – считает автор.

      Он также отметил отставание по степени громкости четвертого поколения подводных лодок от многоцелевых атомных субмарин военно-морских сил США не менее чем на 10 децибел.

      Смотрите также: "Они могут поразить любую столицу Европы": в США предупредили об угрозе российского флота

      Результаты исследований показывают, что по одинаковому уровню громкости многоцелевые подводные лодки "Северодвинск" и "Казань" серьезно уступают по скорости американским подводным лодкам типа Virginia и Seawolf.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США авиация
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Серьезный вызов Европе, – западные СМИ о скором завершении "эры Ангелы Меркель"
      сегодня , 21:01 Серьезный вызов Европе, – западные СМИ о скором завершении "эры Ангелы Меркель"
      Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      сегодня , 20:36 Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      Артем Овдієнко
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Сколько украинцев хотят вернуть Крым силой, – инфографика
      сегодня , 20:00 Сколько украинцев хотят вернуть Крым силой, – инфографика
      Самые массовые авиатрагедии: печальная статистика за 10 лет
      сегодня , 19:40 Самые массовые авиатрагедии: печальная статистика за 10 лет
      Яніна Ткачук
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В России провели в тот мир погибшего в Сирии летчика Су-25 Филиппова: фото, видео
       8 февраля , 18:02
      Команда Трампа контактировала с российской разведкой во время избирательной кампании, – NYTimes
       15 февраля 2017 , 07:14
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук