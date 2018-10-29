"Руководство не осознает масштабы угрозы": в России паникуют из-за самолетов США

Российские атомные подводные лодки больше не являются "невидимыми" для армии США, поскольку американские разведывательные самолеты легко отслеживают их движение. Руководство российской армии не осознает масштаб угрозы.

Об этом пишет российский журнал "Военно-промышленный курьер".

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Издание отмечает, что США "вовсю отрабатывают новые способы обнаружения подводных лодок".

Так, офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета "Орион" на карту расположения российских лодок во время учений.

И все десять точек поворота его маршрута приходились именно на места расположения наших лодок. То есть он их даже не искал, а направлялся к конкретной точке. "Орион" выходил без всяких галсов точно на наш ПЛ (подводная лодка – 24 канал), сбрасывал буй и уходил к следующему,

– пишет автор.

В материале также говорится о том, что российская противолодочная авиация катастрофически отстала от зарубежного уровня.

"Проблема в том, что у Ил-38 возможности по малошумным подводным лодкам были близки к нулю", – считает автор.

Он также отметил отставание по степени громкости четвертого поколения подводных лодок от многоцелевых атомных субмарин военно-морских сил США не менее чем на 10 децибел.

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Результаты исследований показывают, что по одинаковому уровню громкости многоцелевые подводные лодки "Северодвинск" и "Казань" серьезно уступают по скорости американским подводным лодкам типа Virginia и Seawolf.