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      "Керівництво не усвідомлює масштаби загрози": у Росії панікують через літаки США

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      Керівництво армії РФ не усвідомлює масштаб загрози від літаків США, – ЗМІ
      Керівництво армії РФ не усвідомлює масштаб загрози від літаків США, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Російські атомні підводні човни більше не є "невидимими" для армії США, оскільки американські розвідувальні літаки легко відстежують їхній рух. Керівництво російської армії не усвідомлює масштаб загрози.

      Про це пише російський журнал "Військово-промисловий кур'єр".

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      Видання зазначає, що США "щосили відпрацьовують нові способи виявлення підводних човнів".

      Так, офіцери-підводники з Сєвєроморська наклали траєкторію польоту американського розвідувального літака "Оріон" на карту розташування російських човнів під час навчань.

      І всі десять точок повороту його маршруту припадали саме на місця розташування наших човнів. Тобто він їх навіть не шукав, а прямував до конкретної точки. "Оріон" виходив без будь-яких галсів точно на наш підводний човен, скидав буй і йшов до наступного,
      – пише автор.

      У матеріалі також йдеться про те, що російська протичовнова авіація катастрофічно відстала від закордонного рівня.

      "Проблема в тому, що у Іл-38 можливості по малошумним підводним човнам були близькі до нуля", – вважає автор.

      Він також наголосив на відставанні за ступенем гучності четвертого покоління підводних човнів від багатоцільових атомних субмарин військово-морських сил США не менш ніж на 10 децибел.

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      Результати досліджень показують, що за однакового рівня гучності багатоцільові підводні човни "Северодвинск" і "Казань" серйозно поступаються за швидкістю американським підводним човнам типу Virginia та Seawolf.

      Теги: Новини Росії Новини США Новини політики авіація
      Джерело: 24 Канал
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