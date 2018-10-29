"Керівництво не усвідомлює масштаби загрози": у Росії панікують через літаки США

Російські атомні підводні човни більше не є "невидимими" для армії США, оскільки американські розвідувальні літаки легко відстежують їхній рух. Керівництво російської армії не усвідомлює масштаб загрози.

Про це пише російський журнал "Військово-промисловий кур'єр".

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Видання зазначає, що США "щосили відпрацьовують нові способи виявлення підводних човнів".

Так, офіцери-підводники з Сєвєроморська наклали траєкторію польоту американського розвідувального літака "Оріон" на карту розташування російських човнів під час навчань.

І всі десять точок повороту його маршруту припадали саме на місця розташування наших човнів. Тобто він їх навіть не шукав, а прямував до конкретної точки. "Оріон" виходив без будь-яких галсів точно на наш підводний човен, скидав буй і йшов до наступного,

– пише автор.

У матеріалі також йдеться про те, що російська протичовнова авіація катастрофічно відстала від закордонного рівня.

"Проблема в тому, що у Іл-38 можливості по малошумним підводним човнам були близькі до нуля", – вважає автор.

Він також наголосив на відставанні за ступенем гучності четвертого покоління підводних човнів від багатоцільових атомних субмарин військово-морських сил США не менш ніж на 10 децибел.

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Результати досліджень показують, що за однакового рівня гучності багатоцільові підводні човни "Северодвинск" і "Казань" серйозно поступаються за швидкістю американським підводним човнам типу Virginia та Seawolf.