Руководство Рады и ЦИК обсудили механизмы народовластия

В Верховной Раде Украины состоялась рабочая встреча между первым вице-спикером и представителями парламента и Центральной избирательной комиссией. В ходе встречи состоялось обсуждение развития законодательства относительно народовластия и прямой демократии.

Во встрече также приняли участие представители органов исполнительной власти и общественных организаций, сообщает пресс-служба Верховной Рады. Интересно: Когда подготовят законопроект о референдуме: в "Слуге народа" назвали дату В общем обсуждении приняли участие: вице-спикер Рады Руслан Стефанчук:

он отметил необходимость широкого диалога по указанному кругу вопросов и привлечения как можно большего количества лиц к профессиональному обсуждению механизмов урегулирования законодательства о расширении прямой демократии в Украине;

он отметил необходимость широкого диалога по указанному кругу вопросов и привлечения как можно большего количества лиц к профессиональному обсуждению механизмов урегулирования законодательства о расширении прямой демократии в Украине; председатель ОО" Украинский институт прямой демократии " Павел Куфтырев:

очертил наработанные модели и законопроекты в сфере прямой электронной демократии;

очертил наработанные модели и законопроекты в сфере прямой электронной демократии; первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко:

выразил общее видение партии по дальнейшему совершенствованию прямой демократии в Украине;

выразил общее видение партии по дальнейшему совершенствованию прямой демократии в Украине; председатель комитета по вопросам государственной власти Андрей Клочко:

отметил необходимость развития институтов местных референдумов как первоочередных шагов внедрения непосредственного народовластия;

отметил необходимость развития институтов местных референдумов как первоочередных шагов внедрения непосредственного народовластия; представители Министерства цифровой трансформации:

презентовали сервисы прямой демократии и электронного управления, над которыми они работают;

презентовали сервисы прямой демократии и электронного управления, над которыми они работают; академик НАНУ Александр Копыленко:

сообщил о наработках в сфере развития народовластия, которые были осуществлены Институтом законодательства Верховной Рады Украины. Регулирование каких форм прямой демократии предусматривает инициатива народовластия референдумы;

народные инициативы;

отзыв депутатов;

досрочное прекращение полномочий советов по народной инициативе;

признание закона утратившим силу ("народное вето"). Резюмируя, участники встречи подчеркнули, что все эти институты планируется внедрять с привлечением новейших электронных технологий.