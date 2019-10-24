Руководство Рады и ЦИК обсудили механизмы народовластия
В Верховной Раде Украины состоялась рабочая встреча между первым вице-спикером и представителями парламента и Центральной избирательной комиссией. В ходе встречи состоялось обсуждение развития законодательства относительно народовластия и прямой демократии.
Во встрече также приняли участие представители органов исполнительной власти и общественных организаций, сообщает пресс-служба Верховной Рады.
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В общем обсуждении приняли участие:
- вице-спикер Рады Руслан Стефанчук:
он отметил необходимость широкого диалога по указанному кругу вопросов и привлечения как можно большего количества лиц к профессиональному обсуждению механизмов урегулирования законодательства о расширении прямой демократии в Украине;
- председатель ОО" Украинский институт прямой демократии " Павел Куфтырев:
очертил наработанные модели и законопроекты в сфере прямой электронной демократии;
- первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко:
выразил общее видение партии по дальнейшему совершенствованию прямой демократии в Украине;
- председатель комитета по вопросам государственной власти Андрей Клочко:
отметил необходимость развития институтов местных референдумов как первоочередных шагов внедрения непосредственного народовластия;
- представители Министерства цифровой трансформации:
презентовали сервисы прямой демократии и электронного управления, над которыми они работают;
- академик НАНУ Александр Копыленко:
сообщил о наработках в сфере развития народовластия, которые были осуществлены Институтом законодательства Верховной Рады Украины.
Регулирование каких форм прямой демократии предусматривает инициатива народовластия
- референдумы;
- народные инициативы;
- отзыв депутатов;
- досрочное прекращение полномочий советов по народной инициативе;
- признание закона утратившим силу ("народное вето").
Резюмируя, участники встречи подчеркнули, что все эти институты планируется внедрять с привлечением новейших электронных технологий.
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