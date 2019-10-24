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      Руководство Рады и ЦИК обсудили механизмы народовластия

      10 Читати новину українською
      В Раде состоялось обсуждение механизмов народовластия
      В Раде состоялось обсуждение механизмов народовластия / Верховная Рада

      В Верховной Раде Украины состоялась рабочая встреча между первым вице-спикером и представителями парламента и Центральной избирательной комиссией. В ходе встречи состоялось обсуждение развития законодательства относительно народовластия и прямой демократии.

      Во встрече также приняли участие представители органов исполнительной власти и общественных организаций, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

      Интересно: Когда подготовят законопроект о референдуме: в "Слуге народа" назвали дату

      В общем обсуждении приняли участие:

      • вице-спикер Рады Руслан Стефанчук:
        он отметил необходимость широкого диалога по указанному кругу вопросов и привлечения как можно большего количества лиц к профессиональному обсуждению механизмов урегулирования законодательства о расширении прямой демократии в Украине;
      • председатель ОО" Украинский институт прямой демократии " Павел Куфтырев:
        очертил наработанные модели и законопроекты в сфере прямой электронной демократии;
      • первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко:
        выразил общее видение партии по дальнейшему совершенствованию прямой демократии в Украине;
      • председатель комитета по вопросам государственной власти Андрей Клочко:
        отметил необходимость развития институтов местных референдумов как первоочередных шагов внедрения непосредственного народовластия;
      • представители Министерства цифровой трансформации:
        презентовали сервисы прямой демократии и электронного управления, над которыми они работают;
      • академик НАНУ Александр Копыленко:
        сообщил о наработках в сфере развития народовластия, которые были осуществлены Институтом законодательства Верховной Рады Украины.

      Регулирование каких форм прямой демократии предусматривает инициатива народовластия

      • референдумы;
      • народные инициативы;
      • отзыв депутатов;
      • досрочное прекращение полномочий советов по народной инициативе;
      • признание закона утратившим силу ("народное вето").

      Резюмируя, участники встречи подчеркнули, что все эти институты планируется внедрять с привлечением новейших электронных технологий.

       

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      24 октября
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Слуга народа Новости политики Верховная Рада Законодательство ЦИК Министерство цифровой трансформации Руслан Стефанчук Референдум
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