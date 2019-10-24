Керівництво Ради і ЦВК обговорили механізми народовладдя

У Верховній Раді України відбулася робоча зустріч між першим віцеспікером та представниками парламенту і Центральною виборчою комісією. У ході зустрічі відбулося обговорення розвитку законодавства щодо народовладдя і прямої демократії.

У зустрічі також взяли участь представники органів виконавчої влади і громадських організацій, повідомляє пресслужба Верховної Ради. Цікаво: Коли підготують законопроєкт про референдум: у "Слузі народу" назвали дату У загальному обговорені взяли участь: віцеспікер Ради Руслан Стефанчук :

він наголосив на необхідності широкого діалогу щодо зазначеного кола питань та залучення якомога більшої кількості осіб до фахового обговорення механізмів врегулювання законодавства про розширення прямої демократії в Україні;

: він наголосив на необхідності широкого діалогу щодо зазначеного кола питань та залучення якомога більшої кількості осіб до фахового обговорення механізмів врегулювання законодавства про розширення прямої демократії в Україні; голова ГО "Український інститут прямої демократії" Павло Куфтирєв :

окреслив напрацьовані моделі та законопроєкти у сфері прямої електронної демократії;

: окреслив напрацьовані моделі та законопроєкти у сфері прямої електронної демократії; перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко :

висловив загальне бачення партії щодо подальшого вдосконалення прямої демократії в Україні;

: висловив загальне бачення партії щодо подальшого вдосконалення прямої демократії в Україні; голова комітету з питань державної влади Андрій Клочко :

наголосив на необхідності розвитку інститутів місцевих референдумів як першочергових кроків впровадження безпосереднього народовладдя;

: наголосив на необхідності розвитку інститутів місцевих референдумів як першочергових кроків впровадження безпосереднього народовладдя; представники Міністерства цифрової трансформації :

презентували сервіси прямої демократії та електронного урядування, над якими вони працюють;

: презентували сервіси прямої демократії та електронного урядування, над якими вони працюють; академік НАНУ Олександр Копиленко:

повідомив про напрацювання у сфері розвитку народовладдя, які були здійснені Інститутом законодавства Верховної Ради України. Регулювання яких форм прямої демократії передбачає ініціатива народовладдя референдуми;

народні ініціативи;

відкликання депутатів;

дострокове припинення повноважень рад за народною ініціативою;

визнання закону України таким, що втратив чинність ("народне вето"). Резюмуючи, учасники зустрічі наголосили, що усі ці інститути планується впроваджувати із залученням новітніх електронних технологій.