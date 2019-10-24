Керівництво Ради і ЦВК обговорили механізми народовладдя
У Верховній Раді України відбулася робоча зустріч між першим віцеспікером та представниками парламенту і Центральною виборчою комісією. У ході зустрічі відбулося обговорення розвитку законодавства щодо народовладдя і прямої демократії.
У зустрічі також взяли участь представники органів виконавчої влади і громадських організацій, повідомляє пресслужба Верховної Ради.
Цікаво: Коли підготують законопроєкт про референдум: у "Слузі народу" назвали дату
У загальному обговорені взяли участь:
- віцеспікер Ради Руслан Стефанчук:
він наголосив на необхідності широкого діалогу щодо зазначеного кола питань та залучення якомога більшої кількості осіб до фахового обговорення механізмів врегулювання законодавства про розширення прямої демократії в Україні;
- голова ГО "Український інститут прямої демократії" Павло Куфтирєв:
окреслив напрацьовані моделі та законопроєкти у сфері прямої електронної демократії;
- перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко:
висловив загальне бачення партії щодо подальшого вдосконалення прямої демократії в Україні;
- голова комітету з питань державної влади Андрій Клочко:
наголосив на необхідності розвитку інститутів місцевих референдумів як першочергових кроків впровадження безпосереднього народовладдя;
- представники Міністерства цифрової трансформації:
презентували сервіси прямої демократії та електронного урядування, над якими вони працюють;
- академік НАНУ Олександр Копиленко:
повідомив про напрацювання у сфері розвитку народовладдя, які були здійснені Інститутом законодавства Верховної Ради України.
Регулювання яких форм прямої демократії передбачає ініціатива народовладдя
- референдуми;
- народні ініціативи;
- відкликання депутатів;
- дострокове припинення повноважень рад за народною ініціативою;
- визнання закону України таким, що втратив чинність ("народне вето").
Резюмуючи, учасники зустрічі наголосили, що усі ці інститути планується впроваджувати із залученням новітніх електронних технологій.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відеосьогодні , 23:52
-
Головні новини 24 жовтня: перевірка Арахамії на поліграфі і переатестація прокурорівсьогодні , 22:20
-
"Олександрія" зупинила "Сент-Етьєн" у Франції, набравши чергові очки у Лізі Європи: відеосьогодні , 21:47
Коментарі