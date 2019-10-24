23:55
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, сьогодні
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, сьогодні
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Керівництво Ради і ЦВК обговорили механізми народовладдя

      87 Читать новость на русском
      У Раді відбулося обговорення механізмів народовладдя
      У Раді відбулося обговорення механізмів народовладдя / Верховна Рада

      У Верховній Раді України відбулася робоча зустріч між першим віцеспікером та представниками парламенту і Центральною виборчою комісією. У ході зустрічі відбулося обговорення розвитку законодавства щодо народовладдя і прямої демократії.

      У зустрічі також взяли участь представники органів виконавчої влади і громадських організацій, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

      Цікаво: Коли підготують законопроєкт про референдум: у "Слузі народу" назвали дату

      У загальному обговорені взяли участь:

      • віцеспікер Ради Руслан Стефанчук:
        він наголосив на необхідності широкого діалогу щодо зазначеного кола питань та залучення якомога більшої кількості осіб до фахового обговорення механізмів врегулювання законодавства про розширення прямої демократії в Україні;
      • голова ГО "Український інститут прямої демократії" Павло Куфтирєв:
        окреслив напрацьовані моделі та законопроєкти у сфері прямої електронної демократії;
      • перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко:
        висловив загальне бачення партії щодо подальшого вдосконалення прямої демократії в Україні;
      • голова комітету з питань державної влади Андрій Клочко:
        наголосив на необхідності розвитку інститутів місцевих референдумів як першочергових кроків впровадження безпосереднього народовладдя;
      • представники Міністерства цифрової трансформації:
        презентували сервіси прямої демократії та електронного урядування, над якими вони працюють;
      • академік НАНУ Олександр Копиленко:
        повідомив про напрацювання у сфері розвитку народовладдя, які були здійснені Інститутом законодавства Верховної Ради України.

      Регулювання яких форм прямої демократії передбачає ініціатива народовладдя

      • референдуми;
      • народні ініціативи;
      • відкликання депутатів;
      • дострокове припинення повноважень рад за народною ініціативою;
      • визнання закону України таким, що втратив чинність ("народне вето").

      Резюмуючи, учасники зустрічі наголосили, що усі ці інститути планується впроваджувати із залученням новітніх електронних технологій.

      blog_ava
      Підозра Богдану: глава Офісу Президента звинуватив Порошенка у розповсюдженні фейків
      сьогодні
      3929
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Законодавство Верховна Рада Референдум Руслан Стефанчук Міністерство цифрової трансформації ЦВК
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      сьогодні , 23:52 "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      Ігор Саджениця 21
      Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні: результати
      сьогодні , 22:34 Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні: результати
      Ірина Юрковська 1349
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      528
      Мають право працювати, або Домашні справи не є нав'язаним тягарем жінки, – Супрун
      сьогодні , 22:00 Мають право працювати, або Домашні справи не є нав'язаним тягарем жінки, – Супрун
      Блог Соцмережі 204
      "Олександрія" зупинила "Сент-Етьєн" у Франції, набравши чергові очки у Лізі Європи: відео
      сьогодні , 21:47 "Олександрія" зупинила "Сент-Етьєн" у Франції, набравши чергові очки у Лізі Європи: відео
      Михайло Гема 736
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук