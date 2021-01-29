За последние несколько месяцев в Румынии вспыхнул уже второй пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. В результате возгорания погибли 4 человека, больше сотни – эвакуированы.

Источник: Euronews

Пожар возник утром 29 января в больнице Матей Балса в Бухаресте – одной из крупнейших в городе.

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Детали возгорания в румынской больнице

Огонь охватил 4 комнаты, из здания эвакуировали около 120 пациентов.

У эвакуированных сложная форма COVID-19, большинство нуждается в кислородной поддержке. Сейчас часть пациентов уже перевели в другие больницы.

Что известно о жертвах трагедии

По словам госсекретаря Министерства внутренних дел Рейда Арафата, 3 пациентов нашли мертвыми, еще 1 – умер позже.

Что известно о предыдущем похожем пожаре в Румынии

В ноябре 2020 года возгорание произошло в отделении интенсивной терапии больницы в румынском городе Пятра-Нямц.

В результате пожара тогда погибли 10 человек.

По предварительной информации, огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.



В Румынии произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19 / Фото My Republica

В больнице Матей Балса в Бухаресте 29 января произошел пожар: карта