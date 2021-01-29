У Румунії знову горіла лікарня для пацієнтів з COVID-19: загинули люди – фото
За останні кілька місяців у Румунії спалахнула вже друга пожежа у лікарні для пацієнтів з коронавірусом. У результаті займання загинули 4 людей, понад сотню – евакуювали.
Джерело: Euronews
Пожежа виникла вранці 29 січня в лікарні Матей Балса в Бухаресті – одній з найбільших в місті.
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Деталі займання в румунській лікарні
Вогонь охопив 4 кімнати, з будівлі евакуювали приблизно 120 пацієнтів.
В евакуйованих складна форма COVID-19, більшості потрібна киснева підтримка. Наразі частину пацієнтів вже перевели до інших лікарень.
Що відомо про жертв трагедії
За словами держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Рейда Арафата, 3 пацієнтів знайшли мертвими, ще 1 – помер згодом.
Що відомо про попередню схожу пожежу в Румунії
- У листопаді 2020 року займання сталося у відділенні інтенсивної терапії лікарні в румунському місті Пятра-Нямц.
- У результаті пожежі тоді загинули 10 людей.
- За попередньою інформацією, вогонь міг спалахнути через коротке замикання.
У Румунії сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з COVID-19 / Фото My Republica
У лікарні Матей Балса в Бухаресті 29 січня сталася пожежа: карта
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