За останні кілька місяців у Румунії спалахнула вже друга пожежа у лікарні для пацієнтів з коронавірусом. У результаті займання загинули 4 людей, понад сотню – евакуювали.

Джерело: Euronews

Пожежа виникла вранці 29 січня в лікарні Матей Балса в Бухаресті – одній з найбільших в місті.

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Деталі займання в румунській лікарні

Вогонь охопив 4 кімнати, з будівлі евакуювали приблизно 120 пацієнтів.

В евакуйованих складна форма COVID-19, більшості потрібна киснева підтримка. Наразі частину пацієнтів вже перевели до інших лікарень.

Що відомо про жертв трагедії

За словами держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Рейда Арафата, 3 пацієнтів знайшли мертвими, ще 1 – помер згодом.

Що відомо про попередню схожу пожежу в Румунії

У листопаді 2020 року займання сталося у відділенні інтенсивної терапії лікарні в румунському місті Пятра-Нямц.

У результаті пожежі тоді загинули 10 людей.

За попередньою інформацією, вогонь міг спалахнути через коротке замикання.



У Румунії сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з COVID-19 / Фото My Republica

У лікарні Матей Балса в Бухаресті 29 січня сталася пожежа: карта