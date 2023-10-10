По данным румынских журналистов, выступление Зеленского отменили из-за сопротивления части депутатов. Журналисты предполагают, что такое решение могли принять из-за возможных попыток сорвать речь со стороны депутатов "с пророссийскими симпатиями".

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В Румынии сенатор готовила провокацию во время выступления Зеленского

Как сообщает портал Digi24, сенатор Диана Шошоаке пригрозила устроить "шоу" во время выступления Зеленского.

"Будет плохо, если Зеленский придет в парламент", – заявила Шошоаке.

Во вторник, как информирует G4Media, одиозная сенаторка пришла в парламент с картой Великой Румынии и назвала Зеленского "нацистом", которому "не место в Румынии". Она не ответила на вопросы журналистов, кого она поддерживает в войне России против Украины.

Прессслужба Палаты депутатов Румынии подтвердила, что "совместное заседание Палаты депутатов и Сената в связи с обращением президента Украины отменено", однако не назвала причину решения. Выступление Зеленского в парламенте Румынии было запланировано на 17:00.

Около 16.00 у президента Украины запланирована встреча с президентом Сената, а также временным спикером Палаты депутатов.

Вечером Зеленский должен встретиться с премьер-министром Румынии Марселом Чолаку.

Зеленский пошутил об отмененном выступлении в парламенте

Во время брифинга президента Румынии Клауса Йоханниса спросили, почему Зеленский не выступит в парламенте. Он ответил, что все было согласовано заранее и были приняты соответствующие решения.

В то же время Зеленский в шутку пожаловался, почему ему не задают вопрос об отмененном выступлении в парламенте Румынии. Глава государства пошутил, что у него "нет никаких недостатков с речами".

В то же время Зеленский сказал, что приехал в Румынию выразить благодарность за поддержку Украины и обсудить стратегические вопросы с Клаусом Йоханнисом.

Кроме того, он добавил, что в следующий раз обязательно с удовольствием выступит в парламенте Румынии.

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