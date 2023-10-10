За даними румунських журналістів, виступ Зеленського скасували через спротив частини депутатів. Журналісти припускають, що таке рішення могли ухвалити через можливі спроби зірвати промову з боку депутатів "з проросійськими симпатіями".

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У Румунії сенаторка готувала провокацію під час виступу Зеленського

Як повідомляє портал Digi24, сенаторка Діана Шошоаке пригрозила влаштувати "шоу" під час виступу Зеленського.

"Буде погано, якщо Зеленський прийде до парламенту", – заявила Шошоаке.

У вівторок, як інформує G4Media, одіозна сенаторка прийшла до парламенту з картою Великої Румунії та назвала Зеленського "нацистом", якому "не місце в Румунії". Вона не відповіла на запитання журналістів про те, кого вона підтримує у війні Росії проти України.

Пресслужба Палати депутатів Румунії підтвердила, що "спільне засідання Палати депутатів і Сенату у зв'язку зі зверненням президента України скасовано", однак не назвала причини рішення. Виступ Зеленського у парламенті Румунії був запланований на 17:00.

Близько 16:00 у президента України запланована зустріч з президентом Сенату, а також тимчасовим спікером Палати депутатів.

Увечері Зеленський має зустрітися з прем'єр-міністром Румунії Марселом Чолаку.

Зеленський пожартував про скасований виступ у парламенті

Під час брифінгу президента Румунії Клауса Йоханніса запитали, чому Зеленський не виступить у парламенті. Він відповів, що все було погоджено завчасно й були прийняті відповідні рішення.

Водночас Зеленський жартом пожалівся, чому йому не ставлять питання про скасований виступ у парламенті Румунії. Глава держави пожартував, що в нього "немає жодних недоліків з промовами".

Водночас Зеленський сказав, що приїхав у Румунію висловити подяку за підтримку України та обговорити стратегічні питання з Клаусом Йоханнісом.

Крім того, він додав, що наступного разу обов'язково із задоволенням виступить у парламенті Румунії.

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