Подземные толчки зафиксировали в четверг, 30 декабря, в горах Вранча, что на востоке румынского государства. Расстояние до границы с нашей страной составляет 115 км.
Читайте также На Прикарпатье в третий раз за месяц произошло землетрясение
Землетрясение может ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы населению,
– сообщили специалисты.
К слову, спасателям из Украины не поступали обращения о разрушениях от местных жителей.
Горы Вранча, Румыния: карта
Землетрясения в 2021 году: последние новости
- Недалеко от швейцарско-французской границы, около города Поррентруя, в ночь на 25 декабря произошло мощное землетрясение. Его магнитуда достигала 4,1 по шкале Рихтера.
- В Корюковском районе Черниговской области 7 декабря произошло землетрясение. Главный центр специального контроля зафиксировал толчки на глубине около 10 км.
- На востоке Турции 19 ноября произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков был расположен на глубине почти 7 километров и привел к разрушению.