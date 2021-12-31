Підземні поштовхи зафіксували у четвер, 30 грудня, в горах Вранча, що на сході румунської держави. Відстань до кордону з нашою країною становить 115 кілометрів.
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Землетрус може відчуватись окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, та не несе загрози населенню,
– повідомили фахівці.
До слова, рятувальникам з України не надходили звернення про руйнування від місцевих жителів.
Гори Вранча, Румунія: карта
Землетруси у 2021 році: останні новини
- Неподалік швейцарсько-французького кордону, біля міста Поррентруя, у ніч проти 25 грудня стався потужний землетрус. Його магнітуда досягала 4,1 за шкалою Ріхтера.
- У Корюківському районі Чернігівської області 7 грудня стався землетрус. Головний центр спеціального контролю зафіксував поштовхи на глибині близько 10 кілометрів.
- На сході Туреччини 19 листопада стався потужний землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині майже 7 кілометрів та спричинив руйнування.