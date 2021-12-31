Підземні поштовхи зафіксували у четвер, 30 грудня, в горах Вранча, що на сході румунської держави. Відстань до кордону з нашою країною становить 115 кілометрів.

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Землетрус може відчуватись окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, та не несе загрози населенню,

– повідомили фахівці.

До слова, рятувальникам з України не надходили звернення про руйнування від місцевих жителів.

Гори Вранча, Румунія: карта

Землетруси у 2021 році: останні новини