Землетрус на Заході України зафіксували 29 грудня, о 16:17. За класифікацією він належав до ледь відчутних.

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На Прикарпатті знову стався землетрус

Епіцентр землетрусу був розташований у районі селища Білозорина Надвірнянського району Івано-Франківської області. Він залягав на глибині 3 кілометрів.

Землетрус був слабким. Поштовхи могли відчути тільки окремі люди, які були в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

В управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА зазначили, що з населених пунктів інформація не руйнування не надходила.

Попередні землетруси в Івано-Франківській області

Протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області зареєстрували 9 землетрусів. Попередній, магнітудою у 2,5, стався поблизу міста Надвірна 21 грудня. Перед цим трясло 15 грудня – теж неподалік Надвірної.

Ще один землетрус біля цього ж міста стався 19 листопада, його магнітуда становила 2,6.

В Івано-Франківській області знову зафіксували землетрус: дивіться карту ГЦСК

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