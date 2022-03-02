У Румынии пропал самолет Миг-21 над Черным морем, вертолет спасателей тоже разбился: 7 погибших

Военно-воздушные силы Румынии в среду, 2 марта, пережили один из самых трудных дней. Сначала они потеряли самолет, а впоследствии и вертолет, в котором погибли 5 военнослужащих.

Самолет МиГ-21 выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей. Это район на северо-востоке страны на побережье Черного моря почти на границе с Украиной.

С авиабазы ​​он вылетел в 19:50. В 20:03 у самолета была потеряна связь с диспетчерской башней, после чего он исчез с радаров.

На его поиск сразу был отправлен вертолет IAR-330 Puma. Он вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии оказалось, что вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома.

Румынское издание Digi 24 со ссылкой на министра обороны Василия Динка сообщает, что все пять членов экипажа погибли.

Министр обороны Румынии Василе Дынку подтвердил, что все, кто находился на борту вертолета, погибли. Сначала речь шла о пяти военнослужащих. Однако впоследствии стало известно, что погибших – семеро. Еще двое – это спасатели ВМС Румынии.

Видео с места падения вертолета

Судьба самолета МиГ-21 и его пилота до сих пор остается неизвестной.

Следует отметить, что Румыния является страной НАТО. А в Черном море вблизи Одессы сейчас находятся российские военные корабли.