Румыния не готова возглавить Совет ЕС, – президент Йоханнис

Румыния не готова взять на себя председательство в Совете Европейского Союза с 1 января 2019 года, так как сначала действующее правительство страны должно уйти в отставку.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает АР.

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По его мнению, социал-демократическое правительство премьер-министра Виорики Денчиле является некомпетентным. Йоханнис отметил, что существует "политическая необходимость заменить правительство", и выступил с требованием его отставки.

Председательство в ЕС – очень почетная задача, которая одновременно выдвигает очень высокие требования. Я думаю, мы не готовы к нему,

– заявил президент Румынии.

Отметим, депутат Европарламента Виорика Денчиле стала во главе правительства Румынии в январе. Однако, по словам Йоханниса, правительством фактически руководил глава правящей социал-демократической партии Ливиу Драгня, которого в июне текущего года осудили за коррупцию.

Напомним, в августе правительство Румынии во главе с премьер-министром Виорикой Денчиле решило сократить бюджет офиса президента на 20%, или же на 2,3 миллиона евро в рамках пересмотра бюджета на 2018 год. Сокращение бюджета стало одной из многих попыток парламентского большинства уменьшить роль президента в стране.