Нацсовет румын в Украине обратился к властям Румынии из-за якобы нарушений их прав на образование на родном языке и проектов административной реформы. Румыны в Украине считают, что подвергаются "систематизированному процессу принудительной украинизации".

Обращение организации адресовано в парламентские комитеты и правительственные институты, которые занимаются румынами за рубежом, а также – к руководителям парламента, премьеру и президенту, сообщает румынская служба "Радио Свобода".

Недавно На Закарпатье собирали подписи за отмену исторического соглашения и возвращения региона в Венгрию

На что жалуются румыны в Украине:

Авторы обращений заявляют, что румыны в Украине, которых насчитывается около 500 тысяч и они являются вторым национальным меньшинством в стране после русских, "подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации" во "всех сферах государственной политики".

Они указывают на якобы нарушение права румын в Украине на образование на родном языке, называя это "культурно-языковым геноцидом".

Румыны также говорят о рисках для их интересов из-за проекта административной реформы в Черновицкой области.

По их словам, румынская община компактно проживает в четырех из 11 районов Черновицкой области, но если после админреформы область поделят на 3 – 4 макрорегиона, то румыны в них составят почти 10% населения.

Это, по их мнению, приведет к тому, что румыны больше не будут иметь своего представителя в Верховной Раде и будут иметь недостаточное представительство на местном уровне. Поэтому не смогут защищать свои права на образование, использование родного языка и национальную идентичность.

Обратите внимание! Люди также критикуют Румынию за недостаточное отстаивание интересов румынской общины в Украине, вспоминая и о защите их интересов на уровне двусторонних отношений, и о так и не открытом Румынском культурном институте.

В публичном дискурсе в Украине создано представление о том, что только Венгрия, Польша и Россия имеют возражения против украинской ассимиляционной политики, а Румыния довольна тем, что происходит,

– говорится в их обращении.

Община просит Румынию достичь с Украиной договоренностей подобно тем, которые уже существуют между Украиной и Венгрией (о сохранении родного языка в школах венгерской общины) и Болгарией (о поддержке единства болгарской общины в территориально-административной реформе).