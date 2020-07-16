Нацрада румунів в Україні звернулася до влади Румунії через начебто порушення їх прав на освіту рідною мовою та проєкти адміністративної реформи. Румуни в Україні вважають, що піддаються "систематизованому процесу примусової українізації".

Звернення організації адресоване до парламентських комітетів та урядових інституцій, які опікуються румунами за кордоном, а також – до керівників парламенту, прем’єра та президента, повідомляє румунська служба "Радіо Свобода".

Нещодавно На Закарпатті збирали підписи за скасування історичної угоди та повернення регіону до Угорщини

На що скаржаться румуни в Україні:

Автори звернень заявляють, що румуни в Україні, яких налічується близько 500 тисяч і вони є другою національною меншиною в країні після російської, "піддаються добре організованому систематизованому процесу примусової українізації" у "всіх сферах державної політики".

Вони вказують на нібито порушення права румунів в Україні на освіту рідною мовою, називаючи це "культурно-мовним геноцидом".

Румуни також кажуть про ризики для їхніх інтересів через проєкти адміністративної реформи у Чернівецькій області.

За їхніми словами, румунська громада компактно проживає у чотирьох з 11 районів Чернівецької області, але якщо після адмінреформи область поділять на 3 – 4 макрорегіони, то румуни в них становитимуть майже 10% населення.

Це, на їхню думку, призведе до того, що румуни більше не матимуть свого представника у Верховній Раді та будуть мати недостатнє представництво на місцевому рівні. Відтак, – не зможуть захищати свої права на освіту, використання рідної мови, та національну ідентичність.

Зверніть увагу! Люди також критикують Румунію за недостатнє відстоювання інтересів румунської громади в Україні, згадуючи і про захист їхніх інтересів на рівні двосторонніх відносин, і про так і не відкритий Румунський культурний інститут.

У публічному дискурсі в Україні створено уявлення про те, що лише Угорщина, Польща та Росія мають заперечення проти української асиміляційної політики, а Румунія задоволена тим, що відбувається,

– мовиться у їх зверненні.

Громада просить Румунію досягнути з Україною домовленостей подібно до тих, які вже є між Україною та Угорщиною (про збереження рідної мови у школах угорської громади) та Болгарією (про підтримку єдності болгарської громади в територіально-адміністративній реформі).

Довідка: Національна рада румунів в Україні є об’єднанням 20 неурядових румунських етнічних організацій.



Водночас, на Буковині етнічними румунами себе називають 12,5% населення