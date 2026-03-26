ГУР и ЦПД расширяют "черный список" российских пропагандистов, которые оправдывают войну
- Главное управление разведки и Центр противодействия дезинформации обновили список "Рупоры Кремля" российских пропагандистов на портале War&Sanctions.
- Они обнародовали данные еще пяти пропагандистов.
ГУР и ЦПД на портале War&Sanctions в разделе "Рупоры кремля" обнародовали данные нескольких российских пропагандистов. В перечень внесли еще пятерых российских блогеров, военкоров и публичных деятелей, которые участвуют в дезинформационных кампаниях России.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Смотрите также Россия использует смерть патриарха Филарета для масштабных инфоопераций, – SPRAVDI
Кто вошел в список "рупоров Кремля"?
По данным украинских структур, эти лица системно распространяют дезинформацию, направленную на оправдание войны против Украины и дискредитацию украинских Сил обороны.
Среди пропагандистов в списке:
- Владимир Агранович – российский режиссер, который получал государственное финансирование на создание пропагандистских материалов о Донбассе. Был отмечен наградами за деятельность в сфере культуры на "новых территориях";
- Сергей Колясников – член совета блогеров при госдуме России, автор Telegram-канала и спикер российских медиа: "Lenta. ru", "Газета. Ru", "РИА Новости";
- Сталина Гуревич – адвокат и общественный деятель, эксперт НКО "Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного контента".
Сегодняшний набор фигурантов подтверждает системность и координацию пропагандистских усилий России на государственном уровне,
– говорится в сообщении.
Украинская сторона призывает страны мира ввести персональные санкции против таких лиц. Речь идет, в частности, о блокировании их финансовой деятельности, запрет на въезд и прекращение любого сотрудничества.
Последние новости о пропаганде России
В России усиливают контроль над информационным пространством. Власти ограничивают доступ к свободному интернету и мобильной связи, объясняя это вопросами безопасности. В Институте изучения войны считают, что таким образом Кремль пытается защитить режим от негативной реакции на непопулярные решения и усиливает цензуру.
В России усиление интернет-цензуры сопровождают пропагандой на телевидении. В шоу "Поле чудес" дети исполнили песню, которая восхваляет жизнь без сети. Власти ограничивают доступ к интернету, блокирует Telegram и WhatsApp и закрывает VPN-сервисы, пытаясь убедить граждан, что такие ограничения якобы являются полезными. Однако это вызывает критику даже среди россиян.