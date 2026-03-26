ГУР и ЦПД расширяют "черный список" российских пропагандистов, которые оправдывают войну

ГУР и ЦПД на портале War&Sanctions в разделе "Рупоры кремля" обнародовали данные нескольких российских пропагандистов. В перечень внесли еще пятерых российских блогеров, военкоров и публичных деятелей, которые участвуют в дезинформационных кампаниях России.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Смотрите также Россия использует смерть патриарха Филарета для масштабных инфоопераций, – SPRAVDI

Кто вошел в список "рупоров Кремля"?

По данным украинских структур, эти лица системно распространяют дезинформацию, направленную на оправдание войны против Украины и дискредитацию украинских Сил обороны.

Среди пропагандистов в списке:

Владимир Агранович – российский режиссер, который получал государственное финансирование на создание пропагандистских материалов о Донбассе. Был отмечен наградами за деятельность в сфере культуры на "новых территориях";

Сергей Колясников – член совета блогеров при госдуме России, автор Telegram-канала и спикер российских медиа: "Lenta. ru", "Газета. Ru", "РИА Новости";

Сталина Гуревич – адвокат и общественный деятель, эксперт НКО "Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного контента".

Сегодняшний набор фигурантов подтверждает системность и координацию пропагандистских усилий России на государственном уровне,

– говорится в сообщении.

Украинская сторона призывает страны мира ввести персональные санкции против таких лиц. Речь идет, в частности, о блокировании их финансовой деятельности, запрет на въезд и прекращение любого сотрудничества.

