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Рус Гинсбург – дочь одессита, которая стала верховным судьей США

Сделано в Украине 86 Читати новину українською

Такой бешеной популярности позавидуют даже голливудские звезды. За книгами Рус Бейдер Гинсбург выстраиваются длинные очереди, и документальный фильм бьет кассовые сборы. При этом ей 85 лет, что делает ее старейшей служительницей Фемиды в Верховном суде.

Она быстрее всех выносит решение по своим делам, поэтому снимать с должности ее никто не собирается.

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Рус родилась в семье одесского эмигранта и мамы-австрийки, которая отмечала, что нужно всегда оставаться леди, то есть уметь контролировать свои эмоции. Конечно, хорошо встретить принца на своем пути, но если такого не произойдет – уметь себя прокормить. Что ж, так называемого принца – Мартина Гинсбурга – она же встретила, когда училась на юридическом факультете.

Рус Гінсбург з чоловіком
Рус Бейдер Гинсбург с мужем

У нее был диплом с самыми высокими на оценками потоке, но работу никто не предлагал. Вообще, на это 2 причины – она женщина, да еще и мать 4-летней дочери. Таких работниц юридические фирмы не хотели. Профессоры Рус даже угрожали компаниям, что больше не будут присылать им своих выпускников, если те не примут их лучшую студентку. Такая стратегия подействовала.

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Так началась ее юридическая карьера, а уже в 1993 году Билл Клинтон предложил ей кресло в Верховном суде США. Так Рус стала второй в истории женщиной на такой должности.

В своей деятельности Рус всегда боролась за равные права для чернокожего населения и женщин. Сама вспоминала, что на первой работе ей платили меньше, мол, у нее муж хорошо зарабатывает. Что и говорить, но даже судейская мантия сшита с расчетом, что ее будет носить мужчина, поэтому на горловине имеется вырез, открывающий воротничок рубашки и галстук. Она решила добавить элегантности – собрала целую коллекцию воротничков из кружева, бисера или камней. Именно они сформировали ее стиль.

В 99-м году у нее диагностировали рак, через 10 лет – другой. Каждый раз ее борьба с недугом продолжалась без отрыва от работы.

Как можно поддерживать столь хорошую физическую форму? Рус не скрывает – радушно приглашает журналистов на свои тренировки: 20 отжиманий, планка по 30 секунд на одной ноге, и все под звуки классической оперы. Петь она не умеет, но на груди гордо носит надпись "Супер дева".

Больше о том, как украинская судья Рус преуспела в США – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Новости США Сделано в Украине Судьи
Источник: 24 Канал
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