Рус Гінсбург – донька одесита, що стала верховним суддею США

Такій шаленій популярності позаздрять навіть голлівудські зірки. За книгами Рус Бейдер Гінсбург вишиковуються довжелезні черги, та й документальний фільм б’є касові збори. При цьому їй 85 років, що робить її найстаршою служителькою Феміди у Верховному суді.

Вона найшвидше виносить рішення у своїх справах, тому знімати з посади її ніхто не збирається.

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Рус народилась у сім’ї одеського емігранта та мами-австрійки, яка наголошувала на тому, що потрібно завжди залишатись леді, тобто вміти контролювати свої емоції. Звісно, добре зустріти принца на своєму шляху, але якщо такого не станеться – вміти себе прогодувати. Що ж, так званого принца – Мартіна Гінсбурга – вона таки зустріла, коли навчалась на юридичному факультеті.



Рус Бейдер Гінсбург з чоловіком

У неї був диплом із найвищими на потоці оцінками, але роботу ніхто не пропонував. Взагалі, на це було 2 причини – вона жінка, та ще й мати 4-річної доньки. Таких працівниць юридичні фірми не хотіли. Професори Рус навіть погрожували компаніям, що більше не будуть присилати їм своїх випускників, якщо ті не приймуть їхню найкращу студентку. Така стратегія подіяла.

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Так почалась її юридична кар’єра, а вже в 1993 році Білл Клінтон запропонував їй крісло у Верховному суді США. Так Рус стала другою в історії жінкою на такій посаді.

У своїй діяльності Рус завжди боролася за рівні права для темношкірого населення та жінок. Сама пригадувала, що на першій роботі їй платили менше, мовляв, у неї чоловік добре заробляє. Що й казати, але навіть суддівська мантія пошита з розрахунком, що її носитиме чоловік, тож на горловині є виріз, який відкриває комірець сорочки та краватку. Вона вирішила додати елегантності – зібрала цілу колекцію комірців з мережива, бісеру чи каміння. Саме вони сформували її стиль.

У 99-му році у неї діагностували рак, за 10 років – інший. Щоразу її боротьба з недугою тривала без відриву від роботи.

Як можна підтримувати настільки хорошу фізичну форму? Рус не приховує – радо запрошує журналістів на свої тренування: 20 віджимань, планка по 30 секунд на одній нозі, і все під звуки класичної опери. Співати вона не вміє, але на грудях гордо носить напис "Супер діва".

Більше про те, як українська суддя Рус досягла успіху у США – дивіться у програмі "Зроблено в Україні".