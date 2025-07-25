На гибель Ярослава Рущишина нардеп Марьяна Безуглая отреагировала постом в Facebook, который вызвал шквал критики среди пользователей сети, передает 24 Канал.

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Что Безуглая написала о нардепе Рущишине?

Сначала Безуглая перечислила достижения погибшего. Она вспомнила, что тот основал художественное объединение "Дзига", имел швейные фабрики, был почетным сенатором Украинского католического университета (УКУ), соучредителем Львовской бизнес-школы и тому подобное.

Далее депутат отметила, что, мол, после того, Рущишин как попал в парламент, то он ничем особым не отличился. Она забросила покойному то, что тот не поднимал никаких проблем по обороне во время полномасштабной войны.

Погиб не в бою, а гоняя на мотоцикле Harley-Davidson ночью. Врезался в трактор. Рискованное поведение с соответствующим последствием. Комендантский час на нардепов не распространяется,

– написала Безуглая.

Депутат отметила, что если бы Рущишин мобилизовался или выступал за реформу армии, то "был бы в разы полезнее как воин или политик, а так..."

Она добавила, что ей жаль нардепа, "но не больше, чем наших защитников на фронте, которые сейчас без сроков службы в нереформированной армии".

Как люди отреагировали на сообщение Безуглой?

Однопартийцы Рущишина набросились на Безуглую с критикой. Так, нардеп от "Голоса" Наталья Пипа обратилась к коллеге такими словами: "Все нормальные люди знают, если ты что-то критикуешь, значит это точно стоит внимания и является ценностным, и настоящим".

Представительница Украинской Галицкой партии Ирина Моряк отреагировала коротко: "Просто слов нет. Такое писать".

Вы, Марьяна, за всю свою жизнь и 1% от подобного не сделали, и вряд ли сделаете. У вас действительно проблема с эмпатией и чувством такта. Удалите это позорное сообщение,

– написала Александра Дворецкая, член правления Благотворительного фонда "Восток SOS".

Кроме того, она опровергла слова Безуглой о том, что якобы ДТП произошло в комендантский час. На самом деле авария произошла около 21:45

"Марьяна, остановись! Просто остановись!"

– обратилась нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк к автору поста.

Не сдерживал возмущения постом Безуглой и журналист The Kyiv Independent Даниил Мокрик. Он отметил, что депутат недавно объясняла, что "не мобилизуется, потому что нужна Рада и она – в ней".

"Сейчас она же обвиняет погибшего нардепа, что тот не мобилизовался.

Ни дня без жесткого кринжа", – подытожил журналист.

Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский обратился к Безуглой так: "Ты ногтя на пальце Славка не стоишь. Не человек. Животное без совести и чести.

Хочу, чтобы как можно быстрее общество отправило тебя в забвение".

Нардеп Юлия Сирко от "Голоса" в свою очередь заявила, что Безуглая обвиняет всех в том, чего за 6 лет сама не сделала, будучи ведущим членом правящей партии и членом оборонного комитета.

Ваше безумие и постоянная ложь относительно живых и мертвых дискредитирует не только персонально Зеленского, который привел Вас в политику, но и всех слуг и ВР,

– написала Сирко.

Комментарий Сирко под постом Безуглой о Рущишине / Скриншот