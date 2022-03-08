"Руске гувно": разбитой российской техникой уже хвастаются и на польском

В Украину, чтобы бороться с российскими захватчиками, приехали добровольцы из разных стран. На фоне разбитой российской техники уже успели покрасоваться, вероятно, и поляки.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал в сети видео, на котором мужчина на польском языке рассказывает о технике россиян, которую удалось уничтожить.

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Разбитой техникой россиян уже хвастаются и на польском

Польские братья уже в Украине,

– подписал видео Геращенко.

На нем мужчина ходит между разбитой российской техникой и хвастается, как много ее удалось обезвредить. "Что мы здесь наделали? Раз***али русское гувно", – говорит он.

Однако официального подтверждения, что это польские добровольцы, пока нет. Кроме того, защитник говорит с украинским акцентом.

Напомним, накануне в Украине задачи по противодействию российской агрессии начало выполнять спецподразделение "Интернациональный легион обороны Украины". В него вошли добровольцы из разных стран мира.

Разбитой техникой россиян уже хвастаются и на польском: смотрите видео

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