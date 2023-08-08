Во вторник, 8 августа, стало известно, что экс-обранцу объявили о подозрении из-за возможного пособничества в манипулированиях на фондовой бирже и легализации денег, полученных преступным путем. Отметим, что не весь миллиард достался ему – всего 20 миллионов.

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Подозрение экс-нардепу

Как пишут правоохранители, банда, членом которой был бывший депутат, легализовывала преступные доходы, полученные благодаря махинациям с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

В свою очередь это позволяло получать инвестиционную прибыль, не подлежащую налогообложению, и прогонять ее через подконтрольный банк.

Правоохранители провели обыски в помещении банка и сообщили о подозрении участникам фондового рынка. Также о подозрении сообщили бывшему депутату. В схеме он получил 20 миллионов гривен незаконной прибыли,

– говорится в сообщении полиции.

Участникам этой преступной группировки, в частности, экс-нардепу, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности до трех лет и конфискацией имущества. Однако нужно, чтобы их вину доказали в суде.

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Подозрение объявил бывшему нардепу Офис Генерального прокурора по следующим статьям Уголовного кодекса:

части 5 статьи 27;

части 2 статьи 222-1;

части 3 статьи 209.

Обратите внимание! Из-за презумпции невиновности в сообщениях не отмечено имя Руслана Демчака (партия "Европейская Солидарность"). Однако о том, что, вероятно, речь идет именно о нем, указывает фото, опубликованное правоохранителями, и то, что объявлено о подозрении нардепу восьмого созыва Верховной Рады, возглавлявшего комитет по вопросам финансовой политики.

Вспомним напоследок, что 8 августа правоохранители разоблачили на взятке в 85 тысяч долларов действующего народного избранника от "Слуги народа". Вероятно, Анатолия Гунько. Он обещал частному предпринимателю решить вопрос аренды земли, принадлежащей Национальной академии аграрных наук Украины.