Во вторник, 8 августа, стало известно, что экс-обранцу объявили о подозрении из-за возможного пособничества в манипулированиях на фондовой бирже и легализации денег, полученных преступным путем. Отметим, что не весь миллиард достался ему – всего 20 миллионов.
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Подозрение экс-нардепу
Как пишут правоохранители, банда, членом которой был бывший депутат, легализовывала преступные доходы, полученные благодаря махинациям с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.
В свою очередь это позволяло получать инвестиционную прибыль, не подлежащую налогообложению, и прогонять ее через подконтрольный банк.
Правоохранители провели обыски в помещении банка и сообщили о подозрении участникам фондового рынка. Также о подозрении сообщили бывшему депутату. В схеме он получил 20 миллионов гривен незаконной прибыли,
– говорится в сообщении полиции.
Участникам этой преступной группировки, в частности, экс-нардепу, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности до трех лет и конфискацией имущества. Однако нужно, чтобы их вину доказали в суде.
Бывшего депутата подозревают в махинациях: видео МВД Украины
Подозрение объявил бывшему нардепу Офис Генерального прокурора по следующим статьям Уголовного кодекса:
- части 5 статьи 27;
- части 2 статьи 222-1;
- части 3 статьи 209.
Вспомним напоследок, что 8 августа правоохранители разоблачили на взятке в 85 тысяч долларов действующего народного избранника от "Слуги народа". Вероятно, Анатолия Гунько. Он обещал частному предпринимателю решить вопрос аренды земли, принадлежащей Национальной академии аграрных наук Украины.