Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении 3 августа 2023 года. У него дома и на работе провели обыски.

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Что известно мере пресечения военкому

По ходатайству ДБР Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения руководителю Донецкого областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Суд определил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 миллиона гривен,

– заявили в ДБР.

Следователи Государственного бюро расследований объяснили, что по их данным, военком в 2022 году еще в должности руководителя Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки:

направил приближенных подчиненных к боевой бригаде ВСУ якобы для выполнения боевых задач без законных оснований;

без законных оснований; направленные военнослужащие не участвовали в боях, однако им насчитали безосновательные выплаты на сумму 981,3 тысячи гривен;

устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

Также в ДБР писали, что задержанный мог помочь "уголовному авторитету" сняться с военного учета для выезда за границу.

В конце концов военкому инкриминируют превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения. Если вину по этой статье докажут, то ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

В Киеве разоблачили начальника военкомата, который мог переправлять ухилянтов за границу

Офис генпрокурора сообщил, что начальник Голосеевского военкомата мог за деньги переправлять военнообязанных через границу. К схеме может быть причастен работник КМВА.

По данным прокуроров, схему начальник военкомата создал вместе с начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Они организовали незаконную переправку через границу трех граждан за 30 тысяч долларов.

Следствие проводило неотложные следственные действия и решало вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности. Подробнее о деле читайте по ссылке.