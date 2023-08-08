Працівники Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру 3 серпня 2023 року. В нього вдома та на роботі провели обшуки.

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Що відомо про "запобіжку" військкому

За клопотанням ДБР Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд визначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 мільйони гривень,

– заявили в ДБР.

Слідчі Державного бюро розслідувань пояснили, що за їхніми даними, військком у 2022 році ще на посаді керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань без законних підстав;

без законних підстав; направлені військовослужбовці не брали участі в боях, проте їм нарахували безпідставні виплати на суму 981,3 тисячі гривень;

влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжких злочинах.

Також у ДБР перед цим писали, що затриманий міг допомогти "кримінальному авторитету" знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

Врешті воєнккому інкримінують перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Якщо провину за цією статтею доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

У Києві викрили начальника військкомату, який міг переправляти ухилянтів за кордон

Офіс генпрокурора повідомив, що начальник Голосіївського військкомату міг за гроші переправляти військовозобов'язаних через кордон. До схеми також може бути причетний працівник КМВА.

За даним прокурорів, схему начальник військкомату створив разом з начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Вони організували незаконне переправлення через кордон трьох громадян за 30 тисяч доларів.

Слідство проводило невідкладні слідчі дії та розв'язувало питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Детальніше про справу читайте за посиланням.