Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ITV.

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Родные братья погибли в Донецкой области

На войне с российскими захватчиками погибли родные братья из Ривненской области – Руслан и Александр Резановичи. Защитники были родом из Вербовки Сарненского района Ровенской области.

Так, Руслан Резанович – старший брат – погиб в бою в декабре 2024 года. Защитник родился 28 мая 1975 года и после школы пошел служить. Во время срочной службы Руслан был в пограничных войсках. Военное дело покорило его душу, поэтому он остался служить по контракту с юных лет.

В 2022 году Руслан стал на защиту страны. Он был стрелком-зенитником в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Ганзюка. Защитник неоднократно получал ранения, но возвращался на фронт.

Свой последний бой Руслан Резанович провел 23 декабря 2024 года вблизи Новоелизаветовки Донецкой области. Во время вражеского штурма он получил несовместимые с жизнью ранения.



Руслан Резанович погиб на фронте / Фото из соцсетей

Известно, что 28 декабря 2024 года Руслана Резановича похоронили в родном селе в Ровенской области.

Младший брат Руслана – Александр – также защищал Украину. В открытых источниках пока мало информации о павшем защитнике. Известно лишь то, что Александр Резанович более 6 месяцев считался пропавшим без вести.

В мае семья Резанович получила печальную весть – их младший сын Александр погиб 10 октября 2024 года вблизи Катериновки Донецкой области.



Александр Резанович погиб на фронте / Фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая и вечная память.