Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ITV.

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Рідні брати загинули на Донеччині

На війні з російськими загарбниками загинули рідні брати з Рівненщини – Руслан та Олександр Резановичі. Захисники були родом з Вербівки Сарненського району Рівненської області.

Так, Руслан Резанович – старший брат – поліг у бою у грудні 2024 року. Захисник народився 28 травня 1975 року й після школи пішов служити. Під час строкової служби Руслан був у прикордонних військах. Військова справа підкорила його душу, тому він залишився служити за контрактом з юних років.

У 2022 році Руслан став на захист країни. Він був стрільцем-зенітником у 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Ганзюка. Захисник неодноразово отримував поранення, але повертався на фронт.

Свій останній бій Руслан Резанович провів 23 грудня 2024 року поблизу Новоєлизаветівки на Донеччині. Під час ворожого штурму він отримав несумісні з життям поранення.



Руслан Резанович загинув на фронті / Фото з соцмереж

Відомо, що 28 грудня 2024 року Руслана Резановича поховали у рідному селі на Рівненщині.

Молодший брат Руслана – Олександр – також захищав Україну. У відкритих джерелах наразі мало інформації щодо полеглого захисника. Відомо лише те, що Олександр Резанович понад 6 місяців вважався зниклим безвісти.

У травні родина Резановичів отримала сумну звістку – їхній молодший син Олександр загинув 10 жовтня 2024 року поблизу Катеринівки на Донеччині.



Олександр Резанович загинув на фронті / Фото з соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла та вічна пам'ять.