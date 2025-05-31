Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Рівне. У Рівному на майдані Незалежності провели в останню путь 33-річного захисника Юрія Панасюка.

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На фронт пішов добровольцем – повернувся на щиті

Воїн ЗСУ отримав важкі поранення на передовій і 24 травня помер у львівському шпиталі. Попрощатися з Героєм прийшли рідні, побратими, друзі та небайдужі рівняни.

Юрій Панасюк добровільно вступив до лав Збройних сил України у червні 2024 року. Вже на перший день Великодня отримав поранення, після чого тривалий час лікувався у шпиталях Дніпра, Києва та Львова.

Юрій народився у Рівному. Закінчив місцеву школу №22, а далі – здобув фах землевпорядника у Рівненському фаховому коледжі НУБіП. Працював на ринку в Рівному, згодом – за спеціальністю у Хмельницькому.

Юрчик – це наш кум. Він є хресним батьком моєї онучки. Дуже люблячий, завжди дбав про неї. Ми всі його любили й знали у нашому дворі. Така біда… навіть не могли уявити, що так могло статися,

– згадує знайома родини Людмила.

Про нього згадують як про добру та щиру людину, яка завжди була поруч.

Це мій найкращий друг. Ми дружили з першого класу. Шкода, що так сталося. Слава Герою та вічна йому пам’ять,

– говорить кум загиблого Олексій.

Поховали Юрія Панасюка на Алеї Героїв Нового кладовища у Рівному. Його ім’я назавжди залишиться в серцях тих, хто знав його особисто, і в пам’яті вдячного народу.