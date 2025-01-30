Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Руслана Марцинкива в Facebook.

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Что известно о сообщении на странице мэра Франковска

На странице Марцинкива появилось сообщение, в котором он отметил, что если бы с ним что-то случилось, он доверяет секретарю городского совета Виктору Синишину.

Просто хочу сказать: никогда не прогибался ни под кого. А кто имеет свое мнение, того не любят. Поэтому в случае, если бы со мной что-то случилось (физически или по-другому), знайте – доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину. Это – порядочный и ответственный человек, который по закону имеет право выполнять обязанности управления обществом,

– говорится в сообщении.

Журналисты 24 Канала пытались связаться с Русланом Марцинкивым, впрочем, на телефонные звонки он не отвечает.

Что заявили в пресс-службе Руслана Марцинкива

Начальница отдела патронатной службы горисполкома Ольга Гоянюк заявила 24 Каналу, что поскольку это личная страница городского головы, она не может комментировать ситуацию.

Под сообщением на личной странице Руслана Марцинкива появилось немало комментариев со словами поддержки. В частности, сообщение прокомментировали народный депутат Игорь Фрис, депутат Ивано-Франковского областного совета, военнослужащий батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Михаил Иваночко и дочь языковеда Ирины Фарион, София Семчишин.

Комментарии под сообщением Руслана Марцинкива / Скриншот