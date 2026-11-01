В Донецкой области погиб военнослужащий из Волыни Руслан Мазяр

На фронте погиб еще один украинский защитник из Волынской области. Трагическая весть поступила в Ковельскую общину.

О гибели военнослужащего Руслана Мазяра сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка.

Что известно о погибшем защитнике?

Руслан Мазяр родился 24 апреля 1991 года. Он служил в звании старшего солдата и занимал должность старшего механика-водителя 1-го штурмового батальона воинской части А4122.

Военный погиб 26 октября 2026 года во время боя в населенном пункте Ясногорка Краматорского района Донецкой области. Ему было 35 лет.

Прощание с защитником состоится в воскресенье, 1 ноября, в храме Воскресения Словущего на улице Тараса Боровца, 5, в Ковеле. Начало богослужения запланировано на 13:00.

Похоронят Руслана Мазяра на Аллее Героев городского кладбища.

Напомним, что в Сумской области погиб младший лейтенант Андрей Бабик из Ровенской области. Жизнь военного оборвалась 28 октября во время выполнения боевого задания в результате удара российского беспилотника "Герань-2".