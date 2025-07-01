Мог погибнуть в результате удара по Донецку: оккупанты оплакивают потерю подполковника Горячкина

Вечером 30 июня оккупированный Донецк всколыхнули взрывы. Вероятно, во время этой атаки мог погибнуть Руслан Горячкин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Детали ликвидации российского командующего

Так, российские паблики пишут, что подполковник Руслан Гарячкин погиб "при исполнении служебных обязанностей" на Донецком направлении. Он был ИО командующего 8-й гвардейской армии

Руслана Горячкина ликвидировали в Донецке / фото Анатолия Штефана

Важно, что 30 июня в Донецке прилетело по штабу той самой 8-й общевойсковой армии России.

В сети пишут, что на этом потери личного состава российской армии не заканчиваются – пока информации о других "счастливчиках" не поступало.

Предварительно, сейчас под ударом также оказались металлургический комбинат в областном центре и узловая железнодорожная станция в Ясиноватой.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал работу по россиянам в оккупированном Донецке "ювелирной". "Там очень жирно", – констатировал он.