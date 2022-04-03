Русская легенда "своих не брассаем" лопнула как мыльный пузырь

Вышедшие из Киевского и Черниговского направления в Беларусь оккупанты продают награбленное на импровизированном базаре в Беларуси.

Это говорит о нескольких вещах. Это ограбление санкционировано их командованием. А, может быть, даже были соответствующие приказы. Пожалуй, для того чтобы поднимать "боевой дух".

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Мыльный пузырь

Они "сбрасывают обоз". Они продают все, что могут, для того чтобы перегруппироваться и снова идти в Украину. Убивать и грабить наши дома. Без заката в Россию. Или без заката в большие населенные пункты.

Так что, они снова ударят и в самое короткое время. Но это уже не так уж плохо.

Во-первых, они не отдохнут толком. И не будет возможности и времени обновить технику.

Во-вторых, большинство отбросов грабивших украинцев теперь будут думать, как сохранить свою шкуру, и довезти награбленное. По легенде "своих не брассаем", лопнувшего как мыльный пузырь на этой войне, никто из братьев добычу погибших их семьям передавать не будет. Свои раздирают.

Нация мародеров

Так что, в перспективе, поднятие боевого духа – эдакая идея. Хотя они будут свирепствовать с гражданскими еще больше. Потому что опьянели от безнаказанности.

Значит – убивать, убивать, убивать.

Отдельно, хотелось бы отметить – кто-то все покупает, понимая, что на этих вещах слезы и кровь.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: