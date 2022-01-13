Русские активно ищут повод, чтобы остаться в Казахстане

Сегодня, с самого утра наблюдаю нездоровый интерес российских пропагандистов, сейчас находящихся в Алматы к размещённым в этом городе биолабораториям.

Нездоровый интерес оккупантов

Конечно, зная то, что Россия с середины 1990-х годов использует фейк про биолаборатории США на территории бывших советских республик, в которых якобы разрабатывается биологическое оружие, для дискредитации сотрудничества этих стран с Америкой, я предположил, что для пропагандистов это обычная командировочная рутина. Мол, вот, посмотрите, биолаборатория в Алматы, какие вам ещё нужны доказательства?

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Но, проблема в том, что кровавые военкоры, хорошо нам знакомые с 2014 года своими провокациями на Донбассе, буквально кружат над зданиями биолабораторий, насыщая информационные ресурсы на которых публикуют свои статьи, бесконечной чередой знакомых, бородатых страшилок.

Особенно с учётом того, что о некой химической атаке на Донбассе российские пропагандисты вещали в режиме 24/7, проверяя готовность общества на подобного рода casus belli.

Где подвох

Собственно, возникает вопрос – зачем? Неужели одного-двух репортажей не достаточно? Почему такое пристальное внимание именно к этим объектам, у которых охрана минимальная, что уже говорит о том, что они никому не интересны и ничего критически важного в них нет?

На мой взгляд, внимание России к биолабораториям в Алматы обусловлена тем, что эти объекты, с незначительной охраной, могут стать местами российских провокаций, которые предоставят России возможность говорить о необходимости сохранения своего присутствия в РК.

Когда эта провокация будет иметь место быть? Сложно сказать. Сегодня, завтра, через три дня. У россиян в запасе 10 дней для вывода своего контингента, а помимо их военных, среди которых, замечу, немало специалистов диверсионной работы, о чём я неоднократно говорил в своих интервью на протяжении последней недели. Кроме того, у России в Казахстане есть свой пул агентов, как влияния, так и боевых единиц, которые могут выполнять узкоспециализированные задачи.

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А потому, на мой взгляд, нынешнему КНБ Казахстана следует не только обращать внимание и повышать внимание, к объектам, возле которых появляются российские пропагандисты, такие как Александр Коц, Семён Пегов и прочие, но и осуществлять их незримое сопровождение.

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