Россияне нас закидывают массой: украинский ответ – мегаэффективность

Война, кроме всего (а скорее – в первую очередь), это чертовы цифры, алгоритмы действий и математика. И кроме людей, их героизма, выдержки и самоотдачи есть все остальное.

Математика войны

Оружие, боеприпасы, провизия, транспорт, средства разведки и наблюдения, амуниция и так до обеда список. И вот без всего прочего, эффективность людей снижается почти до нуля.

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Потому что с голыми руками против танка, это в кино. Или без снарядов. Или без разведки с неба и корректировки.

Война – это люди и сложная цепь взаимодействий ресурсов, их количества и людей. Пехота без поддержки артиллерии очень уязвима. Артиллерия без разведки, доразведки и корректировки не очень эффективна. Артиллерия без современной связи, объективного контроля и мобильности – э то эффективность Второй мировой.

Тотальная война

У нас полномасштабная война с полномасштабным вторжением одной из самых больших по размерам армий мира. У нас линия фронта с интенсивными сражениями на тысячи километров.

У нас несколько участков фронта, где очень тяжело. Очень. И все они взаимосвязаны. Выстоим и начнем развивать успех на одном направлении, на другом враг вынужден будет снизить давление. А там уже и о контрнаступлении можно будет думать.

И именно потому, что у нас полномасштабная глобальная война в масштабах Украины, мы не можем малоэффективно помогать всем понемногу и по сути ничем вообще. Потому что это не решает проблемы. Это капельный полив, который сейчас в фазе интенсивных боев малоэффективен.

А нам, чтобы победить, нужно быть не просто эффективными, а мегаэффективными. Ибо нас забрасывают массой. Человеческой, железками и взрывчатыми веществам. Противопоставить этому мы можем только эффективность.

И просто помощь партнеров не поможет. Надо ее научиться эффективно использовать. И мы учимся.

"Долгоносики"

Нам пришли чешские снаряды 152 миллиметра, которые называют "долгоносиками". Так как они отличаются по форме и весу.

В мануале, который нам дали, была либо ошибка при переводе, либо переводил гражданский человек. И был лаг с формированием зарядов.

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По простому – снаряд летит не так, как книга пишет. Иногда до сотен метров. И корректура не возможна. А артиллеристам 93-й бригады так стрелять даже стыдно. Долго рассказывать, нечего слушать.

Через два дня, нашли через десяток чешских друзей, специалистов офицеров, нашли под Изюмом в полях артиллеристов, владеющих английским и чешским языком, устроили разбор и общение, а через два дня (с подтвержденными результатами) мы уже отправили методичку по формированию зарядов на эти снаряды для руководства для распространения и внедрения.

На выходе имеем современный и стабильный боеприпас, у которого отклонение не более 50, 60 метров. Корректуры 20, 30 метров на дальности 16 километров. Уже под Изюмом нашинковать успели врага.

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