Как русских растерзали на Херсонщине: за город шли страшные бои

В сети опубликовали видео с количеством разбитых зетеров на подступах к Херсону. За город шли страшные бои.

На видео, которое опубликовал журналист Алексей Братущак, видна разорванная российская техника, пушки. Наши герои сокрушительно разрушали врага на подступах к Херсону.

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Как русских растерзали на Херсонщине. Это уникальное видео. Его сняли вчера на территории, которую контролируют оккупанты. Херсонская область, разорванная и заброшенная техника, пушки,

– подписал видео автор.

Но добавил, что надо видеть, чтобы потом не говорили, что Херсон взяли без боя.

Заметим, по словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, на протяжении последних суток орки не продвинулись по территории Украины. Им не удалось захватить ни одного клочка нашей земли.

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