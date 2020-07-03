Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что российские оккупанты установили русский язык как единственный официальный в ОРДЛО. Наблюдатели отмечают: это еще раз доказывает, что Россия не направлена на дипломатическое урегулирование конфликта.

ОБСЕ подтверждает, что оккупационные администрации в Донецке и Луганске установили русский язык как единый "официальный" в ОРДЛО. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, пишет "Укринформ".

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В своем последнем еженедельном отчете от 30 июня специальная мониторинговая миссия подтвердила решение российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске установить русский язык как единственный официальный язык.

Важно отметить: это предусматривает изъятие украинского языка из регулярных учебных программ уже с сентября 2020 года.

Глава украинской миссии при ОБСЕ подчеркнул: такой поступок является еще одним свидетельством полного контроля со стороны России над территориями Украины, которые она незаконно оккупировала.

Это также свидетельствует о нежелании Кремля переходить к политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта от нынешней политики его подпитки,

– отметил Цимбалюк.

Что предшествовало

Так называемые "депутаты" пророссийских боевиков в Донецкой области еще в марте внесли изменения в якобы "конституцию". Изменения касались языков, которыми должны пользоваться сами боевики и жители подконтрольных им территорий. Тогда оккупанты изъяли украинский из перечня государственных языков.

Таким образом в оккупированной части Донецкой области украинский язык потерял статус государственного. Сейчас же статус единого государственного приобрел русский.