Русский язык будет единственным официальным на Донбассе, украинский убирают даже из школ
Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что российские оккупанты установили русский язык как единственный официальный в ОРДЛО. Наблюдатели отмечают: это еще раз доказывает, что Россия не направлена на дипломатическое урегулирование конфликта.
ОБСЕ подтверждает, что оккупационные администрации в Донецке и Луганске установили русский язык как единый "официальный" в ОРДЛО. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, пишет "Укринформ".
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В своем последнем еженедельном отчете от 30 июня специальная мониторинговая миссия подтвердила решение российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске установить русский язык как единственный официальный язык.
Важно отметить: это предусматривает изъятие украинского языка из регулярных учебных программ уже с сентября 2020 года.
Глава украинской миссии при ОБСЕ подчеркнул: такой поступок является еще одним свидетельством полного контроля со стороны России над территориями Украины, которые она незаконно оккупировала.
Это также свидетельствует о нежелании Кремля переходить к политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта от нынешней политики его подпитки,
– отметил Цимбалюк.
Что предшествовало
Так называемые "депутаты" пророссийских боевиков в Донецкой области еще в марте внесли изменения в якобы "конституцию". Изменения касались языков, которыми должны пользоваться сами боевики и жители подконтрольных им территорий. Тогда оккупанты изъяли украинский из перечня государственных языков.
Таким образом в оккупированной части Донецкой области украинский язык потерял статус государственного. Сейчас же статус единого государственного приобрел русский.
Что известно об украинском языке на оккупированном Донбассе?
С начала войны в 2014 году луганские и донецкие боевики постоянно преследуют людей за использование украинского языка. Только за это запросто можно попасть в их плен "на допрос".
Вместе с тем они постоянно хвастались, что "не запрещают" украинский язык. Мол, он даже имеет статус "второго государственного".
Теперь же "языковая правка" боевиков на Донбассе о лишении украинского такого статуса может стать "официальной" после того, как ее подпишет главарь наемников Денис Пушилин.