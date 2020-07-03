Російська мова буде єдиною офіційною на Донбасі, українську вилучають навіть зі шкіл
Моніторингова місія ОБСЄ підтвердила, що російські окупанти встановили російську мову як єдину офіційну в ОРДЛО. Спостерігачі зазначають: це вкотре доводить, що Росія не спрямована на дипломатичне врегулювання конфлікту.
ОБСЄ підтверджує, що окупаційні адміністрації у Донецьку та Луганську встановили російську мову як єдину "офіційну" в ОРДЛО. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, пише "Укрінформ".
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У своєму останньому щотижневому звіті від 30 червня спеціальна моніторингова місія підтвердила рішення російських окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську встановити російську мову як єдину офіційну мову.
Важливо відзначити: це передбачає вилучення української мови з регулярних навчальних програм вже з вересня 2020 року.
Очільник української місії при ОБСЄ наголосив: такий вчинок є ще одним свідченням повного контролю з боку Росії над територіями України, які вона незаконно окупувала.
Це також засвідчує небажання Кремля переходити до політико-дипломатичного шляху врегулювання конфлікту від нинішньої політики його підживлення,
– зазначив Цимбалюк.
Що передувало
Так звані "депутати" проросійських бойовиків у Донецькій області ще у березні внесли зміни у буцімто "конституцію". Зміни стосувалися мов, якими мають послуговуватися самі бойовики і мешканці підконтрольних їм територій. Тоді окупанти вилучили українську з переліку державних мов.
Таким чином в окупованій частині Донецької області українська мова втратила статус державної. Нині ж статусу єдинодержавної набула російська.
Що відомо про українську мову на окупованому Донбасі?Від початку війни у 2014 році луганські і донецькі бойовики постійно переслідують людей за використання української мови. Лише за це запросто можна потрапити у їхній полон "на допит".
Разом з тим вони постійно хвалилися, що "не забороняють" української мови. Мовляв, вона навіть має статус "другої державної".
Тепер же "мовна правка" бойовиків на Донбасі про позбавлення української такого статусу може стане "офіційною" після того, як її підпише ватажок найманців Денис Пушилін.