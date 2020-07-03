Моніторингова місія ОБСЄ підтвердила, що російські окупанти встановили російську мову як єдину офіційну в ОРДЛО. Спостерігачі зазначають: це вкотре доводить, що Росія не спрямована на дипломатичне врегулювання конфлікту.

ОБСЄ підтверджує, що окупаційні адміністрації у Донецьку та Луганську встановили російську мову як єдину "офіційну" в ОРДЛО. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, пише "Укрінформ".

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У своєму останньому щотижневому звіті від 30 червня спеціальна моніторингова місія підтвердила рішення російських окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську встановити російську мову як єдину офіційну мову.

Важливо відзначити: це передбачає вилучення української мови з регулярних навчальних програм вже з вересня 2020 року.

Очільник української місії при ОБСЄ наголосив: такий вчинок є ще одним свідченням повного контролю з боку Росії над територіями України, які вона незаконно окупувала.

Це також засвідчує небажання Кремля переходити до політико-дипломатичного шляху врегулювання конфлікту від нинішньої політики його підживлення,

– зазначив Цимбалюк.

Що передувало

Так звані "депутати" проросійських бойовиків у Донецькій області ще у березні внесли зміни у буцімто "конституцію". Зміни стосувалися мов, якими мають послуговуватися самі бойовики і мешканці підконтрольних їм територій. Тоді окупанти вилучили українську з переліку державних мов.

Таким чином в окупованій частині Донецької області українська мова втратила статус державної. Нині ж статусу єдинодержавної набула російська.