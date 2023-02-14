Садовый подчеркнул, что во Львове к людям всегда было человеческое отношение. Львовяне прекрасно понимают: кто друг, а кто враг.
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Мы понимаем, что многие люди, живущие на Востоке, были под влиянием российской пропаганды,
– заявил Садовый.
Мэр Львова рассказал о встрече с женщиной из Луганской области. Она рассказала, что волновалась, отправляясь во Львов – сердце национализма – на лечение.
"И когда ее здесь приняли как родную, была максимальная помощь, она просто не смогла сдержать слезы, потому что так же было настроено большое количество ее знакомых и друзей", – добавил мэр.
Он подчеркнул, что многие русскоязычные, которые приезжают во Львов, со временем начинают говорить по-украински. Садовый добавил: это происходит с уважением к Украине и украинским традициям.
Садовый о ценах на жилье во Львове
- Садовый осудил заоблачные цены на жилье во Львове и назвал это "мародерством".
- В то же время говорится об единичных случаях, в отношении которых проводились внутренние расследования.
- Мэр Львова отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения практически у каждого львовянина жили люди из других регионов Украины.
- Местные гостиницы снижали цены на жилье на 30-40%.