Садовий наголосив, що у Львові до людей завжди було людське ставлення. Львів'яни чудово розуміють: хто – друг, а хто – ворог.
Зверніть увагу Прийняли понад 11 тисяч поранених, – Садовий про реабілітацію та протезування військових
Ми розуміємо, що багато людей, які мешкали на Сході, вони були під впливом російської пропаганди,
– заявив Садовий.
Мер Львова розповів про зустріч з пані з Луганської області. Вона розповіла, що хвилювалася, вирушаючи до Львова – осердя націоналізму – на лікування.
"І коли її тут прийняли як рідну, була максимальна допомога, вона просто не змогла стримати сльози, тому що так само були налаштована велика кількість її знайомих і друзів", – додав мер.
Він наголосив, що чимало російськомовних, які приїжджають до Львова, з часом починають розмовляти українською. Садовий додав: це відбувається з повагою до України і до українських традицій.
Садовий про ціни на житло у Львові
- Садовий засудив захмарні ціни на житло у Львові й назвав це "мародерством".
- Водночас мовиться про поодинокі випадки, щодо яких проводили внутрішні розслідування.
- Мер Львова зауважив, що у перші дні повномасштабного вторгнення практично у кожного львів'янина вдома жили люди з інших регіонів України.
- Місцеві готелі знижували ціни на житло на 30 – 40%.