Русский корабель – иди нах*й: сенатор США Бен Сасс сказал, куда должна пойти Россия
2 марта 2022 , 19:21Читати новину українською
Сенатор США Бен Сасс при обращении к членам Сената сказал, куда должна пойти Россия. Он процитировал слова, ставшие уже символом борьбы против агрессора – "Русский корабель – иди нах*й".
Его поддержали аплодисментами!
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Ранее он также выступал за увеличение поставок оружия в Украину.
Спасибо, Бен! После победы приеду в гости и скажем эту фразу вместе!
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