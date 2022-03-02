Русский корабель – иди нах*й: сенатор США Бен Сасс сказал, куда должна пойти Россия

2 марта 2022 , 19:21
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Сенатор США Бен Сасс при обращении к членам Сената сказал, куда должна пойти Россия. Он процитировал слова, ставшие уже символом борьбы против агрессора – "Русский корабель – иди нах*й".

Его поддержали аплодисментами!

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Ранее он также выступал за увеличение поставок оружия в Украину.

Спасибо, Бен! После победы приеду в гости и скажем эту фразу вместе!

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Автор: Анастасія Лукашевська