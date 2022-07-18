Почему россиян раздражают чернобрывцы и огурчики украинцев

Почитала-послушала целые пласты русских интеллектуалов. Геополитиков, военных философов и так далее. Пересказывать тезисы и фамилии не буду, но суть в следующем: жить в г*вне – это истинно русский логос, особая поэзия.

Антология "русского мира"

Где-то там же в комментах нашла: легко любите мать, если она чистенькая и трезвая. Но истинная любовь – это когда любишь ее заблованную, голую, валяющуюся в канаве.

Актуальное К сожалению, Винниц у нас будет еще не одна и не две

Украинская практичность, хозяйственность и приземленность вызывает у них физическое отвращение, ненависть и приступы бурной ксенофобии. Их раздражает украинство как лайфстайл – со всеми этими чернобрывцами и огурчиками. Чистота их и в Европах с Америками подбешивает, но под боком воспринимается как вызов. Россияне не понимают, почему люди из общего, как они думают, ментального пространства не хотят любить грязное, заблеваное и забуханное. Как же так? Предатели…

Идеальный российский мир – это нечто среднее между "Днем опричника" и "москвой-петушки". Теремы, церковные купола-луковицы, сарафаны, кокошники, денатурат, одеколон, канавы, продавщица помочилась за бочкой с квасом, за туманом совсем не видно водокачку. Где-то кричит бородатый поп "Господу помолимсьооооо", а мент выбивает дубинкой дурь из какого-то тинейджера с зелеными волосами: "Мама я не зигую, не звони в полицию, я не оппозиция".

О главном "Собачий вальс" путина и лукашенко: почему невозможны переговоры с россией

Война – это "мир", чужие смерти – это жизнь

Без войны, кровушки русскому человеку невозможно поддерживать необходимый уровень голож*пости, бездорожья и пьянства.

Наши представления о том, что исчезновение Zara и McDonald's их огорчит, инфляция смутит, а невозможность вставить в зубы нормальные пломбы возмутит, в корне неправильны. Им может и дискомфортно, но как круто, что средний класс будет жить как плебс.

Словом, война – легальный способ деградировать в образе жизни. Больше бухать, больше чисто русской ктони, подробно воспетой их классикой. Без войны настанет момент, когда появится вопрос: почему ресурсно богатая страна так ужасно живет? Без войны русское дегродство – это просто дегродство и лень жить по-человечески. С войной – это борьба с фашизмом, во имя которой весь народ назло Америкам и Европам срет мимо унитаза.

Важно – как российскому скоту объясняют отсутствие побед: смотрите видео