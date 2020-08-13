Российский предприниматель подал в суд на Лукашенко из-за блокировки интернета: детали
Московский предприниматель заявил, что потерял доходы из-за блокировки интернета в Беларуси во время протестов. За это Роман Масленников подал на белорусского президента Александра Лукашенко в суд.
Предприниматель просит взыскать с Лукашенко 1 миллион рублей
Соответствующий иск поступил в Московский арбитражный суд. Об этом сообщает "МБХ медиа".
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Масленников отметил, что несколько его сотрудников, которые проживают в Минске, были без связи с воскресенья. Именно с этого времени в Беларуси блокировали сеть. Из-за таких форс-мажоров у компании сорвалась презентация к форуму Sakhalin Marketing Forum.
Предприниматель оценил нанесенный ущерб в 1 миллион рублей. Именно столько он хочет взыскать с самого Лукашенко. Другой ответчик по делу – оператор "Белтелеком".
Что известно об отключении интернета в Беларуси
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа тысячи людей начали выходить на массовые акции протеста.
- Между протестующими и ОМОНом происходили жесткие столкновения.
- По данным официальных властей, задержали около 7 тысяч человек, ранены более 200. Известно также о по меньшей мере 2 погибших. Правозащитники подчеркивают, что эти данные занижены.
- С 9 августа в стране начались проблемы с интернетом.
- Только 12 августа одновременно заработали все соцсети и мессенджеры, доступ к которым был ограничен несколько дней.