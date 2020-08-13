Московский предприниматель заявил, что потерял доходы из-за блокировки интернета в Беларуси во время протестов. За это Роман Масленников подал на белорусского президента Александра Лукашенко в суд.

Предприниматель просит взыскать с Лукашенко 1 миллион рублей

Соответствующий иск поступил в Московский арбитражный суд. Об этом сообщает "МБХ медиа".

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Масленников отметил, что несколько его сотрудников, которые проживают в Минске, были без связи с воскресенья. Именно с этого времени в Беларуси блокировали сеть. Из-за таких форс-мажоров у компании сорвалась презентация к форуму Sakhalin Marketing Forum.

Предприниматель оценил нанесенный ущерб в 1 миллион рублей. Именно столько он хочет взыскать с самого Лукашенко. Другой ответчик по делу – оператор "Белтелеком".

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