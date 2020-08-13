Російський підприємець подав до суду на Лукашенка через блокування інтернету: деталі
Московський підприємець заявив, що втратив прибутки через блокування інтернету в Білорусі під час протестів. Через це Роман Масленніков подав на білоруського президента Олександра Лукашенка до суду.
Підприємець просить стягнути з Лукашенка 1 мільйон рублів
Відповідний позов надійшов до Московського арбітражного суду. Про це повідомляє "МБХ медіа".
Важливо У Мінську озброєні силовики заблокували офіси "Яндекс. Білорусь" і Uber
Масленніков наголосив, що кілька його співробітників, що проживають у Мінську, були без зв'язку з неділі. Саме з цього часу у Білорусі блокували мережу. Через такі форс-мажори у компанії зірвалась презентація до форуму Sakhalin Marketing Forum.
Підприємець оцінив завдані збитки у 1 мільйон рублів. Саме стільки він хоче стягнути з самого Лукашенка. Інший відповідач у справі – оператор "Белтелеком".
Що відомо про відключення інтернету у Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня тисячі людей почали виходити на масові акції протесту.
- Між протестувальниками і ОМОНом відбувались жорсткі сутички.
- За даними офіційної влади, затримали близько 7 тисяч осіб, поранено понад 200. Відомо також про щонайменше 2 загиблих. Правозахисники наголошують, що ці дані – занижені.
- З 9 серпня у країні розпочались проблеми з інтернетом.
- Лише 12 серпня одночасно запрацювали всі соцмережі й месенджери, доступ до яких був обмежений кілька днів.