Московський підприємець заявив, що втратив прибутки через блокування інтернету в Білорусі під час протестів. Через це Роман Масленніков подав на білоруського президента Олександра Лукашенка до суду.

Підприємець просить стягнути з Лукашенка 1 мільйон рублів

Відповідний позов надійшов до Московського арбітражного суду. Про це повідомляє "МБХ медіа".

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Масленніков наголосив, що кілька його співробітників, що проживають у Мінську, були без зв'язку з неділі. Саме з цього часу у Білорусі блокували мережу. Через такі форс-мажори у компанії зірвалась презентація до форуму Sakhalin Marketing Forum.

Підприємець оцінив завдані збитки у 1 мільйон рублів. Саме стільки він хоче стягнути з самого Лукашенка. Інший відповідач у справі – оператор "Белтелеком".

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