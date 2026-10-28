"К сожалению, это произойдет": Федоренко рассказал, когда Россия разработает собственный аналог Starlink

Россия активно готовится к полномасштабному развертыванию собственной низкоорбитальной спутниковой системы "Рассвет", призванной заменить американскую связь на передовой. Несмотря на отсутствие у Кремля собственных передовых разработок, угроза для линии боевого соприкосновения оказалась гораздо ближе, чем ожидалось.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что появление такой связи у оккупантов способна создать новые вызовы на линии фронта. По его словам, " разработка проекта "Рассвет" " на самом деле полностью опирается на ресурсы и технологическую базу другого государства.

Когда Россия сможет развернуть собственную спутниковую связь?

В настоящее время система спутников противника уже частично функционирует, однако пока не обеспечивает постоянный интернет-трафик по всей линии фронта или на временно оккупированных территориях. Тем не менее захватчики стремительно движутся к полноценному запуску.

Совершенно очевидно, что 27-й год – это тот год, когда Россия, к сожалению, получит собственную спутниковую связь, которая по своим характеристикам, по моему убеждению, не уступит или не существенно уступит системе спутниковой связи Starlink,

– подчеркнул командир бригады.

Как пояснил военный, государство-агрессор практически утратило свой научно-технический потенциал, поэтому самостоятельно создать низкоорбитальную спутниковую сеть не способно. Россия лишь предоставляет свою территорию и природные богатства Китаю, который постепенно поглощает ее ресурсы экономическим путем.

Если говорить о системе "Рассвет", то россияне не способны что-либо придумать. Просто неспособны. Все, что касается спутниковой связи, имеет от России только название "Рассвет". Все остальное – это Китай,

– подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что именно Китай производит комплектующие, разрабатывает сами аппараты, участвует в создании носителей и изготавливает приемные станции. Для Сил обороны это представляет серьезную угрозу, поскольку стабильная связь является основой оперативного управления войсками противника.

Федоренко подчеркнул, что Украина уже ведет переговоры с западными партнерами о получении средств подавления российской спутниковой связи. Важно заранее иметь инструменты противодействия, чтобы защитить ключевые города и стратегические позиции от вражеских систем до того, как оккупанты начнут их массово применять. В частности, союзникам необходимо консолидировать собственные усилия для создания единой суверенной сети.

"У вас есть деньги, у вас есть технологии, у вас есть носители. Давайте все вместе под эгидой Североатлантического альянса создадим военную спутниковую связь", – добавил Федоренко.

Федоренко о "Рассвете": смотрите видео