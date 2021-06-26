Воевал против Украины: россиянин-вагнеровец сменил фамилию, чтобы попасть в Грузию

Военный третьей бригады ГРУ России Кирилл Кривко после разоблачения его преступной деятельности в Украине в составе ЧВК "Вагнер" сменил фамилию. Вагнеровец взял фамилию жены, чтобы беспрепятственно уехать в Грузию и путешествовать в другие страны.

Как отметил генерал-майор запаса СБУ и эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов, новая фамилия россиянина – Алешечкин.

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Что известно о Кирилле Кривко

Журналисты InformNapalm установили, что россиянин участвовал в войне против Украины в 2015 году. А еще в 2014 году его заметили во время штурма Луганского аэропорта.

Его отправили на Донбасс в составе ЧВК "Вагнер", но сразу после разоблачения он был вынужден срочно покинуть войну. Параллельно с этим Кривко залег на дно и зачистил личные аккаунты в соцсетях.

Смена фамилии

Жена вагнеровца Алина Алешечкина владеет в Самаре собственной турфирмой "Сто миров". Однако слава "российского убийцы" и персональная запись базе "Миротворец" ограничивали Кривко выезд за пределы России.

Именно поэтому он, по данным журналистов, взял фамилию жены. Произошло это не позднее октября 2017 года. И уже в августе 2019 года и в июле 2020 года россиянин насладился радушием Грузии, активно освещая свои поездки в соцсетях.

Абсолютно спокойно, даже не переживая быть задержанным и экстрадированным в Украину. Он не был в розыске СБУ, так откуда грузинским спецслужбам было знать, что на руках этого подонка кровь украинских защитников Луганского аэропорта,

– подчеркнул Гуськов.

Среди скриншотов, которые указанны в посте, есть также информация о месте проживания российского спецназовца, который воевал против Украины, а также выполнял боевые задачи в Сирии.