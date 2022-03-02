"Русский военный корабль иди нах*й": под Одессой могли подбить судно РФ
2 марта 2022 , 15:14Читати новину українською
Источник:Александр Коваленко
Вероятно, российский военный корабль, ходивший вблизи Одессы, был подбит. На горизонте моря очевидцы увидели дым – надеются, что "русский корабль" ушел, куда надо.
Вероятно, российский корабль, который засекли сегодня вблизи Одессы, подбили украинские защитники.
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О дыме на морском горизонте сообщил очевидец.
Пост с российским кораблем / Скриншот твита Александра Коваленко
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