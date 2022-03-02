"Русский военный корабль иди нах*й": под Одессой могли подбить судно РФ

2 марта 2022 , 15:14
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Источник:

Александр Коваленко

Вероятно, российский военный корабль, ходивший вблизи Одессы, был подбит. На горизонте моря очевидцы увидели дым – надеются, что "русский корабль" ушел, куда надо.

Вероятно, российский корабль, который засекли сегодня вблизи Одессы, подбили украинские защитники. 

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О дыме на морском горизонте сообщил очевидец. 

Пост с российским кораблем / Скриншот твита Александра Коваленко

 

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Автор: Ярослава Прадід