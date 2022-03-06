"Русский военный корабль – иди на *уй": в СМИ назвали имя автора легендарной фразы
Источник:Почерк
Автор фразы "Русский военный корабль, иди на х*й", которая стала символом борьбы украинцев с российскими оккупантами, родом из Золотоноши, его зовут Роман.
Об этом со ссылкой на бывшего председателя правления по вопросам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА Максима Зеленского, сообщают местные СМИ.
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Несмотря на то, что сейчас Роман в плену, миллионы людей во всем мире верят, что герой с острова Змеиный жив. Украинцы с нетерпением ждут возвращения героя на Родину.
В ВМС ВСУ подтвердили, что героев с острова Змеиный оккупанты захватили в плен. К счастью, украинские защитники, которых считали погибшими, живы.
Переговоры героев из Змеиного и оккупантов: смотрите видео
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