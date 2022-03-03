"Русский военный корабль – пошел н***й": в Николаеве готовы к встрече с врагом

В Николаеве показали, как будут встречать оккупанта. И, понятное дело, использовали для этого уже культовую фразу, которая у всех на слуху.

В своем телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким выложил мощное видео. На нем можно увидеть, как в Николаеве готовятся к возможному вторжению оккупантов.

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Правоохранители Николаева послали "русский корабль" в известном направлении

Виталий Ким снял коротенький ролик, на котором показал подготовку патрульной полиции Николаева и области к встрече с врагом. Свое видео он начал с уже вирусной фразы: "Доброе утро, мы из Украины!". А дальше свою работу выполнили правоохранители.

А теперь хотим передать от всей патрульной полиции в Николаевской области и вообще всего патруля: Русский военный карабль, пошел н***й!!! Слава Украине! Героям слава!,

– в один голос закричали полицейские.

Смотрите на видео, как в Николаеве готовы встречать оккупанта:​

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