Русский звучит на телеканалах в прайм-тайм, – Герасимьюк о соблюдении языковых квот

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к руководителям телерадиоорганизаций с просьбой объяснить редакционную политику об обязательной доле украинского языка в эфире. По результатам последнего мониторинга оказалось, что каналы выполняют требования в минимальном процентном соотношении.

Однако русский язык на телевидении и радио часто звучит именно в прайм-таймах. Об этом в эфире 24 канала сказала глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

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Русский язык в прайм-тайме

Нацсовет и сами зрители часто замечают, что начало появляться много русскоязычного контента на телеканалах. Чаще всего – в самое активное время для просмотра телевидения. Тогда, когда передачи смотрит максимальное число зрителей.

Преимущественно, русский звучит в прайм-тайм, когда много людей у экранов. Мы проанализировали, что каналы пользуются теми особенностями закона, когда можно, допустим, несколько дней запускать контент на украинском, а в один день – на русском. Так делать не надо,

– подчеркнула Герасимьюк.

Она отметила, даже если в пиковое время звучит русский, а остальное время – украинский, то по подсчетам каналы все-таки соблюдают требования. И добавила, что несколько крупных национальных каналов выполняют квоты на нижней границе.

"Это является особенностями их редакционной политики. Мы хотим узнать, в чем заключается такая выгода и получить от них объяснения", – сказала Герасимьюк.

Справка. В октябре 2017 года в Украине вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. Правительство установило обязательную долю украиноязычного контента на общенациональных телеканалах – 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.



От июля 2024 года доля украиноязычного контента должна вырасти до 90% для общенациональных и региональных телерадиоорганизаций и до 80% для местных.

Соблюдают ли квот каналы

По словам эксперта, Нацсовет ежемесячно тщательно мониторит сводку результатов. Оказалось, что телеканалы минимально выполняют квоты.

"Это означает, что они соблюдают нормы, но начали выполнять законодательство на нижней допустимой границе", – пояснила Герасимьюк.

Она подытожила: если раньше каналы отчитывались о превышении нормы и было 100% украиноязычного контента, то сейчас перестали это делать.



Требования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала