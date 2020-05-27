Російська звучить на телеканалах у прайм-тайм, – Герасим'юк про дотримання мовних квот

Нацрада з питань телебачення й радіомовлення звернулася до керівників телерадіоорганізацій із проханням пояснити редакційну політику про обов'язкову частку української мови в ефірі. За результатами останнього моніторингу виявилось, що канали виконують вимоги в мінімальному відсотковому співвідношенні.

Проте російська мова на телебаченні та радіо часто звучить саме в прайм-таймах. Про це в ефірі 24 каналу сказала голова Нацради України з питань телебачення й радіомовлення Ольга Герасим'юк.

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Російська мова в прайм-таймі

Нацрада та самі глядачі часто помічають, що почало з'являтися багато російськомовного контенту та телеканалах. Найчастіше – у найактивніший час для перегляду телебачення. Тоді, коли передачі дивиться максимальне число глядачів.

Переважно, російська звучить у прайм-тайм, коли багато людей біля екранів. Ми проаналізували, що канали користуються тими особливостями закону, коли можна, припустимо, кілька днів запускати контент українською, а в один день – російською. Так робити не треба,

– наголосила Герасим'юк.

Вона зазначила, навіть якщо в піковий час звучить російська, а решта часу – українська, то за підрахунками канали таки дотримуються вимог. І додала, що кілька великих національних каналів виконують квоти на нижній межі.

"Це є особливостями їхньої редакційної політики. Ми хочемо дізнатися, у чому полягає така вигода й отримати від них пояснення", – сказала Герасим'юк.

Довідка. У жовтні 2017 року в Україні набрав чинності закон про мовні квоти на телебаченні. Уряд встановив обов'язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах – 75% загальної тривалості даних програм у кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.



Від липня 2024 року частка україномовного контенту має зрости до 90% для загальнонаціональних і регіональних телерадіоорганізацій та до 80% для місцевих.

Чи дотримуються квот канали

За словами експертки, Нацрада щомісяця ретельно моніторить зведення результатів. Виявилось, що телеканали мінімально виконують квоти.

"Це означає, що вони дотримуються норми, але почали виконувати законодавство на нижній допустимій межі", – пояснила Герасим'юк.

Вона підсумувала: якщо раніше канали звітували про перевищення норми й було 100% україномовного контенту, то зараз перестали це робити.



Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу